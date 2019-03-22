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22.03.2019
Деловая газета "Взгляд"

США рассказали свою версию взаимодействия Су-27 и B-52 над Балтикой

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Источник изображения: Ssgt. Jonathan Snyder/Zuma/ТАСС

Истребители Су-27 ВКС России не отгоняли американский стратегический бомбардировщик B-52 от границы страны над Балтийским морем, американский самолет без помех выполнил свое задание, об этом заявила официальный представитель ВВС США в Европе и Африке Рене Питтмэн.

B-52 участвовал в "учебно-тренировочных полетах в качестве наглядной демонстрации приверженности США обеспечению региональной безопасности", пояснила Питтмэн, передает ТАСС.

Она добавила, что борт проводил повседневные операции в международном воздушном пространстве и "осуществлял свободу навигации и полетов", а взаимодействие ВКС России и ВВС США было "обычным".

"Пилоты использовали транспондеры и действовали в соответствии с международным правом. Российский самолет не отгонял B-52, и бомбардировщик смог завершить свое задание", – рассказала Питтмэн.

Она добавила, что операции ВВС США и совместные действия с союзниками "демонстрируют и укрепляют нашу общую приверженность глобальной безопасности и стабильности".

Ранее в четверг Минобороны России сообщило, что два российских истребителя Су-27 вынудили американский бомбардировщик B-52 удалиться от российской границы.

В среду появились сообщения, что Boeing B-52H Stratofortress с бортовым номером 60-0024, вылетевший с авиабазы Фэрфорд в Великобритании, отработал условную атаку на базу Балтийского флота.

За последние несколько дней B-52 несколько раз приближался к российским границам. Boeing B-52H Stratofortress может нести в том числе ядерное оружие.


Алексей Дегтярев

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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Страны
Великобритания
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США
Продукция
B-52
Су-27
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