Гибридные войны и цветные революции будут обсуждаться на конференции по безопасности в Москве в апреле

Ожидаются выступления Шойгу, Герасимова, Лаврова, Бортникова, Нарышкина

Москва. 21 марта. ИНТЕРФАКС - Вопросы милитаризация космоса, "гибридные" войны и "цветные" революции, киберугрозы, вызовы в Арктике будут рассмотрены в ходе Московской конференции по международной безопасности, сообщил замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.

"Пленарное заседание "Безопасность в современном мире: региональные и глобальные факторы и тенденции" будет посвящено вопросам глобальной безопасности. Здесь предполагается рассмотреть вопросы, затрагивающие в той или иной степени все страны - международный терроризм, морская безопасность, милитаризация космоса, "гибридные" войны и "цветные" революции, киберугрозы, вызовы в Арктике", - сказал А.Фомин в Москве в четверг на брифинге для военных атташе иностранных государств.

МКМБ пройдёт 23-25 апреля, она проводится в восьмой раз.

По словам А.Фомина, на заседании выступит начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ - первый замминистра обороны генерал армии Валерий Герасимов.

А.Фомин сообщил, что развивать выдвинутые на первом пленарном заседании идеи призвана специальная сессия "Цветные" революции и "гибридные" войны: общие и характерные особенности".

"Как нам видится, - продолжил замминистра, - более детально здесь будут обсуждаться вопросы использования новых технологий для дестабилизации внутриполитической ситуации в различных странах, рассмотрим методы "цветных" революций и "гибридных" войн. На секции ожидаем выступления авторитетных российских и иностранных экспертов".

Официальное открытие конференции запланировано на 24 апреля.

В этот день, сообщил А.Фомин, планируются выступления секретаря Совбеза РФ Николай Патрушев. Он зачитает послание президента РФ участникам форума.

Среди докладчиков министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, директор ФСБ Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, генсек ШОС Владимир Норов и заместитель генерального секретаря ООН по миротворческим операциям Жан-Пьер Лакруа.

А.Фомин сообщил, что в VIII Московской конференции по международной безопасности примут участие свыше 1 тыс. делегатов из 101 страны, в том числе более 30 министров обороны.

"Наша московская площадка становится все более востребованной: для сравнения, если в прошлом году участие в конференции приняли 850 делегатов из 95 стран, то в этом году, уже по состоянию на сегодняшний день зарегистрировано более 1000 участников из 101 страны. Свою готовность прибыть на форум подтвердили министры обороны более 30 государств", - сказал российский генерал.

По его словам, форум, который проводится Минобороны России с 2012 года, ежегодно собирает в Москве глав оборонных ведомств, представителей высшего командования Вооруженных сил, ведущих экспертов в области безопасности из самых разных стран и регионов мира, руководителей международных организаций.