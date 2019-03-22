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22.03.2019
Интерфакс-АВН

Угрозы возвращения террористов из Сирии в Азию обсудят на Московской конференции по международной безопасности - Минобороны РФ

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Боевики ИГИЛ
Боевики ИГИЛ.
Источник изображения: © AP Photo / Raqqa Media Center

Москва. 21 марта. ИНТЕРФАКС - Последствия разгрома террористов в Сирии, оценка угроз возвращения боевиков в Африку и Азию будут проанализированы в третьей декаде апреля на Московской конференции по международной безопасности, сообщил замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.

"Одно из пленарных заседаний будет посвящено ближневосточной тематике, последствиям разгрома ИГИЛ (террористическая организация, запрещённая в РФ, - "ИФ") в Сирии, а также политическому урегулированию и постконфликтному восстановлению в этой стране. Важным аспектом видится оценка угроз возвращения террористов-боевиков в Африку и Азию, проблемы незаконной миграции", - сказал А.Фомин в Москве в четверг на брифинге для иностранных военных атташе.

По его словам, на этом пленарном заседании предусмотрены доклады представителей из Азии и Африки.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
Сирия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Фомин Александр
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