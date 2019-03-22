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22.03.2019
ИноСМИ

Украина в НАТО? Кандидат в президенты Украины: Это будет означать третью мировую войну (Najwyszy Czas, Польша)

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Горожане у колонны бронетехники перед началом "Марша защитников Украины", по случаю празднования 25-й годовщины Вооруженных сил Украины, во Львове
Горожане у колонны бронетехники перед началом "Марша защитников Украины", по случаю празднования 25-й годовщины Вооруженных сил Украины, во Львове.
Источник изображения: © РИА Новости, Стрингер

Вступление Украины в НАТО приведет к развязыванию третьей мировой войны, такое заявление кандидата на президентский пост и депутата Верховной рады Евгения Мураева вызвало бурю эмоций в украинских политических кругах. Часть политологов и экспертов признает, что молодой политический деятель озвучил мнение представителей Запада, которое те прячут за улыбками и дружественными жестами.


Политик, который неоднократно в негативном ключе комментировал перспективу вступления Украины в Североатлантический альянс или ее сотрудничество с Европейским союзом, в очередной раз шокировал политологов и экспертов. Часть из них признает, что молодой политический деятель озвучил мнение представителей Запада, которое те прячут за улыбками и дружественными жестами.

Как подчеркнул в своем очередном выступлении Мураев, военные и политики из стран, которые входят сейчас в структуры НАТО, прекрасно осознают, что если они примут в свои ряды Украину, им придется включиться в конфликт в Донбассе, а, значит, вступить в открытый конфликт с Россией.

Это было не последнее слово Мураева. Далее парламентарий отметил, что ситуация в районе Луганска и Донецка выгодна не только московским, но и киевским политикам, ведь регулярные бои на линии разграничения позволяют, в частности, президенту Порошенко строить свою избирательную кампанию на страхе перед войной с Россией.

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Страны
Польша
Россия
Украина
Проекты
NATO
Евросоюз
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