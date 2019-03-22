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22.03.2019
Военно-промышленный курьер

США перебрасывают оружие на Ближний Восток

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Источник изображения: vpk-news.ru

Пентагон скрытно перебрасывает оружие и тяжелую технику в район Средиземного моря и, возможно, на Ближний Восток. Два американских судна с военным грузом меняют курсы, имена и скрывают конечные точки маршрута. Первым местом их остановки стала Мальта. После этого в Ливии увидели американские конвертопланы морской пехоты США.

Первыми замысловатые курсы военного судна по транспортировке техники Cove Green и балкера Mohawk, используемого Пентагоном, заметили блогеры. "Балкер Mohawk под американским флагом меняет имена, как это делают контрабандисты. Судно зарегистрировано как Mohawk, однако по АИС (автоматической идентификационной системе) оно передает сигналы иногда как BBC Seattle. Это его старое имя", - написал блогер Steffan Watkins. Он указывает на то, что судно с неизвестным грузом бросило якорь 14 марта у берегов Мальты.

При этом следует оно с крупнейшего в мире военного терминала в американском Санни Пойнт (US SUT), а его управлением занимается American Overseas Marine Corp. Эта компания является частью General Dynamics Corp. и занимается транспортными операциями для военно-морского флота США, в том числе для предварительного позиционирования.

Последний раз о Mohawk сообщалось в октябре прошлого года. Тогда судно доставило 177 контейнеров с вооружениями во французский порт Радикатель для дальнейшей переброски в Германию.

"Все данные говорят о том, что Mohawk перевозит тяжелые вооружения и боеприпасы. И куда мы собрались теперь вторгаться?" - задается вопросом Steffan Watkins. Он заметил, что перед любой операцией отрабатывается система логистики грузов, на что уходят месяцы.

Скрытность американских судов может указывать на то, что они могут идти даже не в Саудовскую Аравию, а в Иорданию, где располагаются силы Пентагона, участвующие в сирийской операции. 

На Mohawk, находящемся по-прежнему в Средиземном море, указали дату прибытия 23 марта. А двух дней как раз достаточно, чтобы добраться до Иордании, до Саудовской Аравии может не хватить. Правда, возникает вопрос, отмечает Eadaily, с какой целью суда с вооружениями на борту идут в Иорданию, если США планируют сокращать контингент своих сил в операции в Сирии?

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Иордания
Ливия
Саудовская Аравия
Сирия
США
Франция
Компании
General Dynamics
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