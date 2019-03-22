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22.03.2019
Российская газета

ВМФ России в 2019 году получит 16 боевых кораблей и подлодок

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Источник изображения: Владимир Аносов/РГ

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) в 2019 году спустит на воду для Военно-Морского Флота России сразу 16 боевых кораблей и подводных лодок разного типа. Об этом на научно-деловой конференции, посвященной 12-летию ОСК, президент корпорации Алексей Рахманов. Его слова приводит ТАСС.

Глава судостроительной корпорации отметил, что первой со стапелей "Адмиралтейских верфей" сойдет подводная лодка проекта 636. Это дизель-электрическая подлодка типа "Варшавянка" (по классификации НАТО - "Черная дыра"). На вооружении Черноморского флота уже находится шесть таких подводных лодок. Еще столько же планируется построить для Тихоокеанского флота.

Известно, что ранее глава судостроительной корпорации сообщил, что первую подводную лодку проекта "Ясень-М" ВМФ России получит весной этого года. Можно предположить, что тогда же сдадут и "Варшавянку".


Юрий Гень

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Страны
Польша
Россия
Компании
Адмиралтейские верфи
ОСК
Проекты
636.3
877 Палтус
885 Ясень
NATO
ТОФ
ЧФ
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