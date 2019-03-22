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22.03.2019
РИА Новости

Маневры Су-35С в Сирии сняли из кабины пилота

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Источник изображения: РИА Новости

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Телеканал "Звезда" опубликовал кадры учений российских летчиков в Сирии.

На видео запечатлены несколько сверхманевренных истребителей поколения 4++ Су-35С, поднявшихся в небо с авиабазы Хмеймим. Часть кадров снята из кабины одного из самолетов. Другая камера зафиксировала полет многоцелевых Су-35С с близкого расстояния.



В ходе учений экипаж отработал уход от вражеского огня с помощью тепловых ловушек и другие действия в экстренных ситуациях. Как пишет "Звезда", главная задача российских летчиков в данный момент — "обеспечить контроль воздушной обстановки в районах зон деэскалации".

В зоне учений также дежурят вертолеты МИ-8.

Права на данный материал принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Сирия
Продукция
Ми-8
Су-35С
Проекты
Военные учения
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