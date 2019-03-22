Маневры Су-35С в Сирии сняли из кабины пилота
Источник изображения: РИА Новости
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Телеканал "Звезда" опубликовал кадры учений российских летчиков в Сирии.
На видео запечатлены несколько сверхманевренных истребителей поколения 4++ Су-35С, поднявшихся в небо с авиабазы Хмеймим. Часть кадров снята из кабины одного из самолетов. Другая камера зафиксировала полет многоцелевых Су-35С с близкого расстояния.
В ходе учений экипаж отработал уход от вражеского огня с помощью тепловых ловушек и другие действия в экстренных ситуациях. Как пишет "Звезда", главная задача российских летчиков в данный момент — "обеспечить контроль воздушной обстановки в районах зон деэскалации".
В зоне учений также дежурят вертолеты МИ-8.
Права на данный материал принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
- В новости упоминаются
Проекты
Похожие новости