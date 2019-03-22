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22.03.2019
WarSpot

Фанерные планеры доказали свою профпригодность

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Источник изображения: warspot.ru

Американские морпехи смогут упростить доставку грузов на передовые позиции. Вчера, 20 марта, портал aviationweek.com сообщил о том, что компания Logistics Gliders успешно испытала одноразовые грузовые планеры LG-2K.

Испытания проводились под патронатом Агентства перспективных оборонных проектов (DARPA) Министерства обороны США и Корпуса морской пехоты. Планируется, что перспективные планеры из фанеры смогут упростить, обезопасить и сделать более точной доставку грузов на передовые позиции.

Испытания планеров LG-2K

Всего был осуществлён пуск 12 планеров. Шесть из них сбросили с вертолётов, ещё шесть — с транспортного самолёта. При этом семь дронов удалённо управлялись оператором, а пятёрка проследовала к намеченной цели автономно. Все дроны достигли заданных точек, и тестирование признали успешным.

Ранее Корпус морской пехоты США уже испытывал планер от Logistics Gliders. Тогда разработчики заявляли, что модель LG-1000 способна доставлять грузы на расстояние до 120 км. Главная особенность новинки в её простоте и дешевизне. Планер представляет собой фанерный ящик с крыльями, внутри которого размещается груз и простейшая электронная система, контролирующая работу закрылков и хвостового оперения. Опытный образец оценивался всего в $600 (втрое дешевле комплекта транспортных парашютов), при этом LG-1000 способен нести до 1 т груза.

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Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
DARPA
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