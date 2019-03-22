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22.03.2019
ТАСС

Фрегат "Адмирал Горшков" прошел Суэцкий канал и зашел в Красное море

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Фрегат "Адмирал Горшков"
Фрегат "Адмирал Горшков".
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Даничев

Маневры продолжались несколько часов

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Отряд кораблей и судов обеспечения во главе с фрегатом "Адмирал Горшков" сегодня прошел через Суэцкий канал в Красное море, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе Северного флота.

Помимо фрегата в состав отряда входят многофункциональное судно материально-технического обеспечения "Эльбрус" и спасательный буксир "Николай Чикер". "Проход отряда Северного флота по каналу занял несколько часов, в течение которых основной задачей было обеспечение безопасного маневрирования фрегата и судов обеспечения в условиях интенсивного судоходства", - отметили на флоте.

Российские моряки, находящиеся в дальнем морском походе, прошли уже свыше 5900 морских миль.

"Далее отряд Северного флота будет действовать в соответствии с планами дальнего похода в акватории Красного моря", - уточнили в пресс-службе.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Адмирал Горшков
Проекты
22350
23120 Эльбрус
СФ
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