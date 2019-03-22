В МИД РФ обвинили США в понижении порога применения ядерного оружия

Замглавы МИД РФ Александр Грушко прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что ядерный порог понижается из-за российской ракеты 9М729. Дипломат отметил, что это происходит из-за действий США, пишет в четверг, 21 октября, "РИА Новости".

Грушко отметил, что принятие Вашингтоном новой стратегии размывает грань между национальным конфликтом и конфликтом с применением ядерного оружия. "В основополагающих документах Российской Федерации возможность применения ядерного оружия связана лишь с наличием или возникновением угрозы самому существованию государства", — подчеркнул он.

Ранее, в четверг, Столтенберг заявил, что НАТО готовится к увеличению российских ядерных ракет на территории Европы. По его словам, Москва ответственна за то, что поставила под угрозу ДРСМД (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. — Ред.), разрабатывая ракету 9М729. Генсек НАТО призвал Москву вернуться к соблюдению договора, но отметил, что альянс готовится "жить в мире без ДРСМД".

14 марта НАТО призвала Москву вернуться к исполнению ДРСМД, исполнение которого первыми приостановили США. Альянс также призвал Россию к соблюдению положений Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). При этом страны НАТО не ратифицировали адаптированную версию второго документа.

2 февраля Вашингтон начал процедуру выхода из ДРСМД, обвинив Москву в невыполнении пунктов документа из-за российской ракеты 9М729. Минобороны России опровергло обвинения, продемонстрировав ракету на брифинге для иностранных военных атташе в январе. Однако представители США и многих западных стран не пришли на мероприятие.

4 марта президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке выполнения условий ДРСМД. При этом в Москве неоднократно отмечали готовность к новым инициативам по контролю над вооружениями, если они будут разработаны с учетом интересов всех участников.