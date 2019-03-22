Эксперты оценили слова Трампа о превосходстве "Абрамсов"

"Абрамс" – это хороший танк, но из прошлого века", – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков, комментируя заявление президента США о том, что "Абрамс" является "самым эффективным, надежным и боеспособным танком", превосходящим своих российских и китайских конкурентов.

"В своих выступлениях Дональд Трамп очень часто допускает элементы пропаганды, и говоря о танке М1 "Абрамс", даже если он упомянул какую-то его последнюю модификацию, пропаганда и реклама существуют в том числе", – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт, редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.

"Трамп пытается возродить танкостроение в США, которое было остановлено в 2008 году. Он пытается собрать всех специалистов под знамена, чтобы опять основные боевые танки появились на поле боя", – подчеркнул Леонков.

"Однако боевые действия на Ближнем Востоке показали, что доминирование М1 "Абрамс" – это голословное утверждение", – отметил эксперт и напомнил, что в последних боевых действиях в Ираке "Абрамсы" шли во втором эшелоне. Впереди "работала авиация и крылатые ракеты, далее – мобильные подразделения, и только потом появлялись танки, которые добивали некоторые укрепленные огневые точки и сохранившиеся танки иракской гвардии, которые не были уничтожены огнем авиации".

"А если мы вспомним, как эти танки воевали на стороне Саудовской Аравии против хуситов, которые бегали в тапочках... то последние показали в Йемене, что "Абрамс" пробивается в разные проекции и очень хорошо горит. Потому назвать "Абрамс" безупречным танком у специалистов просто язык не поворачивается", – отметил он.

Также Леонков обратил внимание на то, что основное противотанковое оружие, которое используется на Ближнем Востоке – ПТРК "Корнет" – "очень хорошо пробивает не только "Абрамсы", но и его собратьев из Германии – "Леопардов".

Чтобы решить этот вопрос, американцы решили прибегнуть к помощи израильских специалистов. "Активная израильская защита ставится на "Абрамсы", но из-за этого танк набирает вес, который в сумме составляет 60 тонн и даже превышает эту отметку. "Это говорит о том, что "Абрамс" – тяжелый танк. Если мы сравним проекцию этого танка с Т-90, то российский танк имеет более низкую проекцию. Он – сложная цель на поле боя на прямой дистанции в 2 км", – пояснил Леонков.

Говоря о китайских аналогах, военный эксперт отмечает, что это достаточно юркие танки, в основе которых лежат советские технологии. "Последняя созданная модель Type 99 – вполне годный танк с автоматом заряжания. Чем не могут похвастаться американские "Абрамсы". В передовом танке М1 "Абрамс" автомат заряжания отсутствует. У них автоматом заряжания является боец. Вопросы скорострельности, точности наведения зависят от того, насколько быстро этот боец сработает. А потеря бойца вообще делает задачу сложно выполнимой", – подчеркивает Леонков.

"Абрамс" – это хороший танк, но из прошлого века", – добавил эксперт.

"По совокупности своих характеристик самый могучий танк – это "Меркава-4". Он наиболее защищенный. Его степень живучести на поле боя очень высокая. А вот для решения задач в боевых условиях при массовом применении бронетанковой техники лучше всего подойдет наш Т-90", – заявил газете ВЗГЛЯД генерал-полковник, бывший начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны РФ Сергей Маев.

Он пояснил, что оценка танка делается не только по его каким-то единичным качествам, но и по их совокупности. В первую очередь это его стоимость, уровень решения боевых задач и эффективность в бою.

"Да, по некоторым элементам есть преимущества и у "Абрамса", и у "Леопарда", но по боевой эффективности танк Т-90 будет превосходить другие танки, хотя нельзя сказать однозначно, что один танк лучше другого. Но если взять совокупную оценку, эффективную стоимость, то это танк Т-90", – подчеркнул Маев.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп, выступая на танкостроительном заводе в городе Лайма в штате Огайо, заявил, что М1 "Абрамс" является лучшим в истории танком.

"Мы даем нашим войскам самый эффективный, надежный и боеспособный танк в истории войн, верно? Насколько он сравним с танками, которые делают Китай, Россия и другие, как вы думаете? Мы их победим?" – задался вопросом Трамп и добавил, что "если конфликт случится, мы будем доминировать на поле боя и победим".

Трамп также сообщил, что в течение трех лет американская администрация планирует инвестировать 6 млрд долларов в модернизацию танков M1 Abrams.

Напомним, в бюджетном запросе на 2020-й финансовый год, направленном Белым домом в Конгресс на прошлой неделе, предлагается увеличить расходы на оборону на 5% – до 750 млрд долларов. Американские СМИ писали, что военные траты превращают США в банкрота.

В феврале журнал The National Interest писал о российском "убийце танков Abrams". В том же месяце в социальных сетях появилась первая фотография новейшей модификации танка Abrams – модели M1A2C.

Алексей Нечаев