Войти
22.03.2019
Деловая газета "Взгляд"

Эксперты оценили слова Трампа о превосходстве "Абрамсов"

256
0
0
Источник изображения: ZUMA/ТАСС

"Абрамс" – это хороший танк, но из прошлого века", – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков, комментируя заявление президента США о том, что "Абрамс" является "самым эффективным, надежным и боеспособным танком", превосходящим своих российских и китайских конкурентов.

"В своих выступлениях Дональд Трамп очень часто допускает элементы пропаганды, и говоря о танке М1 "Абрамс", даже если он упомянул какую-то его последнюю модификацию, пропаганда и реклама существуют в том числе", – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт, редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.

"Трамп пытается возродить танкостроение в США, которое было остановлено в 2008 году. Он пытается собрать всех специалистов под знамена, чтобы опять основные боевые танки появились на поле боя", – подчеркнул Леонков.

"Однако боевые действия на Ближнем Востоке показали, что доминирование М1 "Абрамс" – это голословное утверждение", – отметил эксперт и напомнил, что в последних боевых действиях в Ираке "Абрамсы" шли во втором эшелоне. Впереди "работала авиация и крылатые ракеты, далее – мобильные подразделения, и только потом появлялись танки, которые добивали некоторые укрепленные огневые точки и сохранившиеся танки иракской гвардии, которые не были уничтожены огнем авиации".

"А если мы вспомним, как эти танки воевали на стороне Саудовской Аравии против хуситов, которые бегали в тапочках... то последние показали в Йемене, что "Абрамс" пробивается в разные проекции и очень хорошо горит. Потому назвать "Абрамс" безупречным танком у специалистов просто язык не поворачивается", – отметил он.

Также Леонков обратил внимание на то, что основное противотанковое оружие, которое используется на Ближнем Востоке – ПТРК "Корнет" – "очень хорошо пробивает не только "Абрамсы", но и его собратьев из Германии – "Леопардов".

Чтобы решить этот вопрос, американцы решили прибегнуть к помощи израильских специалистов. "Активная израильская защита ставится на "Абрамсы", но из-за этого танк набирает вес, который в сумме составляет 60 тонн и даже превышает эту отметку. "Это говорит о том, что "Абрамс" – тяжелый танк. Если мы сравним проекцию этого танка с Т-90, то российский танк имеет более низкую проекцию. Он – сложная цель на поле боя на прямой дистанции в 2 км", – пояснил Леонков.

Говоря о китайских аналогах, военный эксперт отмечает, что это достаточно юркие танки, в основе которых лежат советские технологии. "Последняя созданная модель Type 99 – вполне годный танк с автоматом заряжания. Чем не могут похвастаться американские "Абрамсы". В передовом танке М1 "Абрамс" автомат заряжания отсутствует. У них автоматом заряжания является боец. Вопросы скорострельности, точности наведения зависят от того, насколько быстро этот боец сработает. А потеря бойца вообще делает задачу сложно выполнимой", – подчеркивает Леонков.

"Абрамс" – это хороший танк, но из прошлого века", – добавил эксперт.

"По совокупности своих характеристик самый могучий танк – это "Меркава-4". Он наиболее защищенный. Его степень живучести на поле боя очень высокая. А вот для решения задач в боевых условиях при массовом применении бронетанковой техники лучше всего подойдет наш Т-90", – заявил газете ВЗГЛЯД генерал-полковник, бывший начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны РФ Сергей Маев.

Он пояснил, что оценка танка делается не только по его каким-то единичным качествам, но и по их совокупности. В первую очередь это его стоимость, уровень решения боевых задач и эффективность в бою.

"Да, по некоторым элементам есть преимущества и у "Абрамса", и у "Леопарда", но по боевой эффективности танк Т-90 будет превосходить другие танки, хотя нельзя сказать однозначно, что один танк лучше другого. Но если взять совокупную оценку, эффективную стоимость, то это танк Т-90", – подчеркнул Маев.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп, выступая на танкостроительном заводе в городе Лайма в штате Огайо, заявил, что М1 "Абрамс" является лучшим в истории танком.

"Мы даем нашим войскам самый эффективный, надежный и боеспособный танк в истории войн, верно? Насколько он сравним с танками, которые делают Китай, Россия и другие, как вы думаете? Мы их победим?" – задался вопросом Трамп и добавил, что "если конфликт случится, мы будем доминировать на поле боя и победим".

Трамп также сообщил, что в течение трех лет американская администрация планирует инвестировать 6 млрд долларов в модернизацию танков M1 Abrams.

Напомним, в бюджетном запросе на 2020-й финансовый год, направленном Белым домом в Конгресс на прошлой неделе, предлагается увеличить расходы на оборону на 5% – до 750 млрд долларов. Американские СМИ писали, что военные траты превращают США в банкрота.

В феврале журнал The National Interest писал о российском "убийце танков Abrams". В том же месяце в социальных сетях появилась первая фотография новейшей модификации танка Abrams – модели M1A2C.


Алексей Нечаев

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Израиль
Ирак
Йемен
Китай
Россия
Саудовская Аравия
США
Продукция
M1 Abrams
Merkava
ZTZ99
Корнет
Т-90 "Владимир"
Компании
ГАБТУ
Минoбороны РФ
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
2020-й год
Похожие новости
21.03.2019
Спасти рядового Абрамса: Трамп вспомнил о танках
20.06.2018
"Евросатори" в пользу Америки
17.10.2016
Российский танк Т-14 "Армата" против японского "Тип 10" и американского M1 Abrams: кто победит? (The National Interest, США)
29.06.2016
Цена "Арматы" упала и отжалась
22.12.2015
Мифы мирового рынка вооружений
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.03 05:54
  • 30
Почти пятое поколение: зачем Египту понадобились Су-35
  • 22.03 05:35
  • 2
Рогозин – СМИ: нельзя безнаказанно лить грязь на отрасль
  • 21.03 23:38
  • 2
В Китае пристальное внимание обращают на российский МС-21
  • 21.03 23:29
  • 6
СМИ: ВМФ увеличит группировку атомных ракетоносцев класса "Борей"
  • 21.03 22:47
  • 4
"Роскосмос" лишит Россию базового орбитального модуля
  • 21.03 22:06
  • 6
"Роскосмос" заврался с "Наукой"
  • 21.03 21:20
  • 1
Для "Ночного охотника" создали новую ракету с дальностью свыше 25 км
  • 21.03 20:50
  • 2
Вертолет Ми-28НМ вооружат ракетой с дальностью более 25 км
  • 21.03 19:37
  • 3
На "Южмаше" будет возобновлено производство ракет-носителей "Зенит-3SL" для России
  • 21.03 19:37
  • 14
Эксперт предложил перевооружить подлодки типа "Акула" с баллистических ракет на крылатые
  • 21.03 19:23
  • 3
"Самый мощный танк в мире" – Объект 490 никогда бы не приняли на вооружение
  • 21.03 18:30
  • 31
Реактивная снайперская винтовка РФ получит автомат наведения
  • 21.03 17:54
  • 1
В Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном командном училище пройдет День инноваций ВДВ
  • 21.03 17:41
  • 21
80 стратегий туманного будущего
  • 21.03 17:25
  • 15
Мобильная версия сайта