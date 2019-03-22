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22.03.2019
ТАСС

Главный военный прокурор РФ обеспокоен высоким уровнем преступности среди контрактников

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Валерий Петров
Валерий Петров.
Источник изображения: Общественная палата Российской Федерации

На их долю, по словам Валерия Петрова, приходится 40% всех преступлений среди военнослужащих

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Уровень преступлений среди военнослужащих по контракту в России остается высоким. Об этом сообщил заместитель генпрокурора России - главный военный прокурор РФ Валерий Петров на расширенном заседании коллегии Главной военной прокуратуры (ГВП).

"Приходится констатировать, что совместные с командованием меры пока еще не дали должных положительных результатов в состоянии правопорядка среди рядовых и сержантов, проходящих службу по контракту. Ими совершено свыше 40% всех преступных деяний", - сообщил он.

"Очевидно, что в значительной степени противоправное поведение этой категории военнослужащих, особенно с точки зрения уклонений от военной службы, не связано с каким-то особенным правовым нигилизмом", - отметил главный военный прокурор.

Он потребовал сделать упор на профилактическую работу, обеспечение прав военнослужащих, устранение внешних деструктивных факторов, провоцирующих правонарушения. "Оценивая состояние преступности по итогам прошедшего года в целом, отмечу, что при практически стабильном ее уровне сократилось количество противоправных деяний в войсках Росгвардии и воинских формированиях МЧС", - сообщил Петров.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Россия
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Росгвардия
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