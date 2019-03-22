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22.03.2019
Интерфакс-АВН

Россия модернизирует аппаратуру судна "Маршал Крылов" для приема информации от запускаемых с космодрома Восточный космических аппаратов

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Корабль Тихоокеанского флота «Маршал Крылов» проекта 1914.1. Источник: Военное обозрение.

Москва. 21 марта. ИНТЕРФАКС - Специалисты холдинга "Российские космические системы" (РКС, входит в госкорпорацию "Роскосмос") приступили к разработке технического проекта модернизации комплекса "Зефир-Т" для судна измерительного комплекса (СИК) "Маршал Крылов", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе РКС.

"Судно будет обеспечивать летно-конструкторские испытания, отработку новых образцов ракетно-космических комплексов, ретрансляцию всех видов информации и связь космонавтов с центром управления полетами, в том числе во время пусков с космодрома Восточный", - сказали в пресс-службе.

Модернизацию "Зефир-Т" будет проводить АО "Научно-производственное объединение измерительной техники" (НПО ИТ, входит в холдинг РКС). К маю 2019 года планируется завершить работу над техническим проектом и приступить к разработке конструкторской документации.

По планам, после модернизации антенные системы комплекса "Зефир-ТМ" смогут работать в режиме автосопровождения, тогда как ранее антенны "Жемчуг" комплекса "Зефир-ТМ" работали только в режиме ручного сопровождения и в режиме программного сопровождения, когда заранее известен маршрут полета.

"После модернизации будет добавлен режим автосопровождения, при котором антенна захватывает объект и сопровождает его по максимуму сигнала", - сообщил главный конструктор по измерениям НПО ИТ Евгений Бродин, слова которого приводит пресс-служба.

"Зефир-Т" - морской комплекс для приема и регистрации телеметрической информации, используемый при испытаниях изделий ракетно-космической техники. Комплекс включает в себя шесть антенн "Жемчуг-М" и приемо-регистрирующие станции "ПРА-МК". Три антенны по каждому борту обеспечивали широкую диаграмму захвата - практически на 360 градусов. Более того, несколько антенн позволяли осуществлять прием информации сразу с нескольких объектов.

"Комплекс "Зефир-Т" судна "Маршал Крылов" уже на протяжении многих лет не эксплуатируется в полном объеме. Необходимость вернуть комплекс в строй, модернизировав до современного технического уровня, возникла в связи с планируемым увеличением количества пусков с космодрома "Восточный", - заявляют в РКС.

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Страны
Россия
Компании
НПО ИТ
РКC
Роскосмос
Проекты
Восточный Космодром
ИТ
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