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22.03.2019
ЦАМТО

Huta Stalowa Wola начала поставку ВС Польши второго дивизиона самоходных гаубиц "Краб"

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Источник изображения: Фото: hsw.pl

ЦАМТО, 21 марта. Польская компания Huta Stalowa Wola (HSW) объявила об отправке вооруженным силам Польши с предприятия в Сталева Воля новой партии 155-мм самоходных гаубиц "Краб".

Всего ВС Польши в этом пакете переданы 8 гаубиц и несколько машин обеспечения. Таким образом, HSW приступила к серийному производству техники для второго дивизионного огневого модуля "Регина".

Как сообщал ЦАМТО, 17 декабря 2014 года Агентство программ оборонных закупок МНО Республики Корея (DAPA) сообщило о приобретении Польшей модифицированного в соответствии с польскими требованиями шасси самоходной гаубицы K9, разработанного Samsung Techwin. Подписанный Huta Stalowa Wola с Samsung Techwin (Hanwha Group приобрела Samsung Techwin в июле 2015 года и изменила ее название на Hanwha Techwin) базовый контракт предусматривает изготовление 120 ед. шасси (24 + опцион на 96 ед.). Его стоимость составила 83,2 млрд. вон (около 78 млн. долл.). По условиям соглашения, в общей сложности 36 ед. шасси должны быть произведены в Республике Корея, еще 84 ед. – в Польше по лицензии. Hanwha Techwin также отвечает за проект интеграции башни на модифицированное шасси K9. HSW планирует разработать на базе южнокорейского шасси специализированные машины, поэтому заказ может быть увеличен.

В Польше поставленные шасси K9 интегрируются HSW с башней британской 155-мм самоходной гаубицы AS90.

14 декабря 2016 года инспекторат по вооружениям МНО Польши заключил с Huta Stalowa Wola контракт на поставку ВС страны четырех "дивизионных огневых модулей" "Регина" (Regina) на базе 155-мм СГ "Краб" (всего 96 установок). Стоимость соглашения превышает 4,65 млрд. злотых (1,1 млрд. долл.). Первые 9 ед. 155-мм СГ "Краб" на новом шасси были переданы ВС Польши на предприятии Huta Stalowa Wola 18 ноября 2016 года.

В декабре 2016 года Hanwha Techwin и Huta Stalowa Wola реализовали опцион на поставку дополнительно 96 гусеничных шасси K9 "Тандер", что было предусмотрено в базовом контракте. Его стоимость составила 279,5 млрд. вон (263,36 млн. долл.). Соглашение предусматривает поставку шасси в период с 2017 до 2023 года.

Официальная церемония принятия на вооружение СВ Польши первого дивизионного огневого модуля "Регина" состоялась 31 августа 2017 года на территории размещенного в Венгожево 11-го Мазурского артиллерийского полка. В состав каждого модуля входят 24 гаубицы "Краб", 3 командно-штабные машины; 8 машин управления огнем различного звена, 6 грузовых автомобилей подвоза боеприпасов и одна ремонтная мастерская вооружения и электроники. Пока не сообщается, в какую часть будет поставлен второй модуль, но ранее предполагалось, что он будет передан 5-му артиллерийскому полку (Сулехув).

Как планируется, все дивизионные огневые модули будут приняты на вооружение ВС Польши к 2024 году.

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Страны
Великобритания
Польша
Южная Корея
Продукция
FC-1
K9 Thunder
Компании
DAPA
Hanwha Techwin
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