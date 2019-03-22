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22.03.2019
ТАСС

Более 1 тыс. военных отразили нападение условного противника на учениях под Челябинском

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Бронетранспортеры БТР-82А
Бронетранспортеры БТР-82А.
Источник изображения: Пресс-служба ЦВО

В учениях задействовали более 10 единиц авиатехники

ТАСС, 21 марта. Учения, в которых приняли участие более 1 тыс. военнослужащих уральской танковой дивизии, завершились на полигоне в Челябинской области. Мотострелки при поддержке Ми-8 отразили нападение условного противника, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

"Комплексная комиссия ЦВО под руководством командующего войсками генерал-полковника Александра Лапина в ходе двусторонних учений в Челябинской области проверила способность командования уральской танковой дивизии применять на практике опыт современных вооруженных конфликтов. В рамках маневров под Челябинск из Свердловской области были переброшены более 1 тыс. мотострелков танковой дивизии. На полигоне военнослужащие отработали развертывание мобильных компонентов системы управления, ведение рейдово-поисковых и маневренно-засадных действий, борьбу с беспилотными летательными аппаратами, оборону наиболее важных экономических и промышленных объектов в регионе, а также отразили нападение мобильных огневых групп условного противника", - говорится в сообщении.

Поддержку мотострелкам с воздуха обеспечили экипажи вертолетов Ми-8 бригады армейской авиации из Свердловской области. Как пояснили ТАСС в военном округе, были задействованы более 10 единиц авиатехники, а также БТР-82А, танки Т-72, самоходные артиллерийские установки "Акация", "Гвоздика", минометные комплексы "Сани".

По данным пресс-службы, во время учений генерал-полковник Александр Лапин заслушал доклады об учебной обстановке, оценил способность офицеров принимать решения на применение артиллерийских, танковых подразделений, а также разведывательно-огневых комплексов.

"В ходе проверки, в первую очередь, оценили способности командиров принимать грамотные и оперативные решения при внезапных действиях противника, использования ими мобильных огневых групп на широком фронте и других особенностей действий противника с учетом опыта вооруженных конфликтов", - цитирует пресс-служба генерал-полковника Александра Лапина.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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