О силах НАТО в Чёрном море и о вероятной провокации ВМС Украины близ Крыма

Существует большая вероятность того, что недавняя провокация в отношении России со стороны украинских моряков у берегов Крыма может в любой момент повториться. Под прикрытием запланированных на начало лета совместных с НАТО учений Sea Breeze-2019 украинские военные могут попытаться отыграться за позор в Керченском проливе.

Источник изображения: ВМС Украины

А с 27 июля по 9 августа, опять-таки в акватории Черного моря, будут проходить совместно с НАТО учения грузинских войск. Как видно, концентрация войск альянса у границ России и, следовательно, опасность провокаций возрастают еще больше.

Три страны - Турция, Болгария и Румыния, являющиеся членами НАТО - имеют на Черном море свою группировку ВМС.

Самая мощная ударная сила из этих стран у Турции, на вооружении которой состоят:

13 подводных лодок типа 209 (немецкой постройки);

16 фрегатов (практически половина это немецкие класса MEKO 200 и половина американские - класса "Оливер Хазард Перри");

8 французских корветов типа В;

Также в составе ВМС Турции находятся 16 ракетных катеров, 33 десантных корабля и 11 минных тральщиков.

По сути, Турция - единственная страна НАТО, имеющая на Черном море значительную группировку сил. Однако интересы Анкары могут не всегда совпадать с интересами альянса, если НАТО решит действовать в акватории более жестко в отношении России.

ВМС Болгарии насчитывает:

3 бельгийских фрегата типа "Вилинген" и 1 советский сторожевой корабль проекта 1159;

2 советских корвета проекта 12412;

3 советских ракетных катера;

6 тральщиков и вспомогательные суда.

У ВМС Румынии картина несколько лучше, чем у болгарских моряков:

1 подводная лодка проекта 877 "Палтус";

4 фрегата, два из них — это британские фрегаты типа 22 "Бродсуорд";

4 корвета проекта 1048;

6 советских ракетных катеров и 5 минных тральщиков.

Как видно, силы не столь значительные, но в Черное море могут входить корабли, принадлежащие другим странам НАТО, влияющим на политику альянса. В частности, Великобритании и США. При этом в НАТО активно пытаются пересмотреть рамки конвенции Монтрё, предписывающей правила вхождения в Чёрном море военных кораблей государств, не являющихся причерноморскими.