Принято решение о скором разрыве контракта с "Южмашем" на поставки РН "Зенит"

Стало известно о том, что компания S7 Space, которая занята в реализации проекта космодрома "Морской старт" планирует закрыть партнёрство с украинским "Южмашем". По данным РИА Новости, российская компания S7 Space собирается отказаться от приобретения у украинской фирмы 12-ти ракет-носителей "Зенит", которое (приобретение) изначально предусматривалось контрактом.

Источник изображения: http://www.yuzhmash.com

Отмечено, что контракт в итоге будет расторгнут. Причём о своём решении представители упомянутой частной российской компании уже проинформировали "Южмаш". "Заморозка" в приобретении украинских ракет начнёт действовать с апреля текущего года.

Сам контракт был заключён между американским представительством компании S7 Space (S7 Sea Launch Ltd.) и "Южмашем" в апреле 2017 года. При этом "Зениты" планировалось использовать и при запусках с космодрома "Байконур". При этом "Южмаш" получил аванс в размере около 30 млн долларов.

В Роскосмосе готовность разорвать контакт компанией S7 Space с украинской стороной пока не комментируется. Отказываются от комментариев и в самом "Южном машиностроительном заводе".

Если разрыв контракта действительно будет иметь место, то это нанесёт серьёзный удар по "Южмашу", для которого контракт был гарантией загруженности работой на ближайшие несколько лет. Кроме того, это закроет фактически все проекты по российско-украинскому сотрудничеству в сфере освоения космоса. А вот найдётся ли страна, которая выразит готовность заказывать ракеты на Украине, пока большой вопрос.

Напомним, что накануне на Украине было принято решение о введении очередного пакета санкций в отношении РФ. Под санкции Порошенко попали более 800 физических лиц и свыше 200 компаний и предприятий с российской юрисдикцией.