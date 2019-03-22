B-52H у Калининградской области

Размещенные на телеграм-канале "Взгляд человека в лампасах" сделанные с российских истребителей 20 марта 2019 года небезынтересные фотографии перехваченного стратегического бомбардровщика Boeing В-52Н Stratofortress (номер ВВС США 61-0013, краткий бортовой номер "1013", код "LA", позывной AERO32) из состава 20-й бомбардировочной эскадрильи 2-го бомбардировочного крыла ВВС США, совершавшего полет над Балтийском морем вблизи Калининградской области, поднявшись с британской авиабазы Файрфорд.

Стратегический бомбардровщик Boeing В-52Н Stratofortress (номер ВВС США 61-0013, краткий бортовой номер "1013", код "LA", позывной AERO32) из состава 20-й бомбардировочной эскадрильи 2-го бомбардировочного крыла ВВС США во время полета над Балтийским морем 20.03.2019. Снимок сделан с российского истребителя. Самолет несет подвесной поисково-прицельный контейнер Lockheed Martin AN/AAQ-33 Sniper Advanced Targeting Pod (ATP) и несколько практических авиационных бомб (с) телеграм-канал "Взгляд человека в лампасах"

Ранее тот же борт, но с позывным STRAY83 совершил полет вблизи Калининградской области 14 марта, совершив при этом прямой перелет из США и совершив после полета на западной частью Балтийского моря и проведения там учебного бомбометания посадку на авиабазе Файрфорд (Великобритания). 18 марта данный самолет с позывным AERO13 совершил полет с Файрфорда на север в район Баренцева моря.

Также 20 марта полет в районе Калининградской области над Балтийским морем и Польшей совершил еще один поднявшийся с Файрфорд бомбардировщик В-52Н (номер ВВС США 61-0024, позывной AERO33)

Всего с 14 по 16 марта на британскую авиабазу Файрфорд прибыли шесть бомбардировщиков В-52Н из состава 2-го бомбардировочного крыла ВВС США c американской авиабазы Барксдэйл (штат Луизиана). Это крупнейшее развертыание американской стратегической авиации в Европе с момента операции против Ирака в 2003 году. Прибывшие в Файрфорд бомбардировщики совершают ежедневные полеты над Балтийским морем. В том числе 18 марта бомбардировщик В-52Н (номер ВВС США 61-0024), но с позывным AERO14 совершил юарражирование над территорией Эстонии.

Прибывшие самолеты В-52Н:

60-0024 STRAY81 (затем AERO14, затем AERO33)

60-0025 STRAY82

61-0013 STRAY83 (затем AERO13, затем AERO32)

60-0058 (заявлял номер 61-0009) CLIPP91

61-0015 DRYER91

60-0032 DRYER92

Стратегический бомбардровщик Boeing В-52Н Stratofortress (номер ВВС США 61-0013, краткий бортовой номер "1013", код "LA", позывной AERO32) из состава 20-й бомбардировочной эскадрильи 2-го бомбардировочного крыла ВВС США во время полета над Балтийским морем 20.03.2019. Снимок сделан с российского истребителя. Самолет несет подвесной поисково-прицельный контейнер Lockheed Martin AN/AAQ-33 Sniper Advanced Targeting Pod (ATP) и несколько практических авиационных бомб (с) телеграм-канал "Взгляд человека в лампасах"

Карта полета стратегического бомбардровщика Boeing В-52Н Stratofortress (номер ВВС США 61-0013, краткий бортовой номер "1013", код "LA", тогдашний позывной STRAY83) из состава 20-й бомбардировочной эскадрильи 2-го бомбардировочного крыла ВВС США над Балтийском морем 14.03.2019 (с) twitter.com/MIL_Radar