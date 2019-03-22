Владелец "Морского старта" отменил заказ на украинские ракеты "Зенит"
Заказ на ракеты "Зенит" на Украине, размещенный два года назад российской частной компанией S7 Space, будет отменен. Об этом сообщает "РИА Новости" в четверг, 21 марта.
"Руководство S7 Space проинформировало украинское производственное объединение "Южмаш" о приостановке и планируемом в дальнейшем расторжении контракта", — цитирует агентство неназванный источник в отрасли.
S7 Space владеет плавучим космодромом "Морской старт", для которого на Украине были заказаны 12 ракет-носителей "Зенит".
Основным видом деятельности компании является запуск ракет космического назначения и выведение космических объектов на орбиту. S7 Space является оператором проектов "Морской старт" и "Наземный старт". Сейчас компания разрабатывает собственную многоразовую ракету на основе ракеты-носителя "Союз-5", она получила условное название "Союз-7" и "Союз-7SL".
В декабре 2018 года S7 Space анонсировала полет на Марс, а также заявила о начале реализации проекта по созданию орбитального космодрома.
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