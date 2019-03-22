Войти
22.03.2019
Известия.ru

Владелец "Морского старта" отменил заказ на украинские ракеты "Зенит"

222
0
0
Источник изображения: Фото: ТАСС/Олег Урусов

Заказ на ракеты "Зенит" на Украине, размещенный два года назад российской частной компанией S7 Space, будет отменен. Об этом сообщает "РИА Новости" в четверг, 21 марта.

"Руководство S7 Space проинформировало украинское производственное объединение "Южмаш" о приостановке и планируемом в дальнейшем расторжении контракта", — цитирует агентство неназванный источник в отрасли.

S7 Space владеет плавучим космодромом "Морской старт", для которого на Украине были заказаны 12 ракет-носителей "Зенит".

Основным видом деятельности компании является запуск ракет космического назначения и выведение космических объектов на орбиту. S7 Space является оператором проектов "Морской старт" и "Наземный старт". Сейчас компания разрабатывает собственную многоразовую ракету на основе ракеты-носителя "Союз-5", она получила условное название "Союз-7" и "Союз-7SL".

В декабре 2018 года S7 Space анонсировала полет на Марс, а также заявила о начале реализации проекта по созданию орбитального космодрома.

Права на данный материал принадлежат Известия.ru
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Южмаш
Проекты
Марс
Морской старт
Союз-5 РН
Похожие новости
27.04.2018
"Если не "Ангара", то что?"
23.01.2018
Свои ребята
07.06.2017
Космическому контракту не подходят двигатели
31.05.2017
Инфраструктуру для "Сункара" на Байконуре начнут передавать Казахстану в 2018 году
09.09.2011
Внеземная индустрия: что интересного делает Украина в космосе
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.03 05:35
  • 2
Рогозин – СМИ: нельзя безнаказанно лить грязь на отрасль
  • 21.03 23:38
  • 2
В Китае пристальное внимание обращают на российский МС-21
  • 21.03 23:36
  • 29
Почти пятое поколение: зачем Египту понадобились Су-35
  • 21.03 23:29
  • 6
СМИ: ВМФ увеличит группировку атомных ракетоносцев класса "Борей"
  • 21.03 22:47
  • 4
"Роскосмос" лишит Россию базового орбитального модуля
  • 21.03 22:06
  • 6
"Роскосмос" заврался с "Наукой"
  • 21.03 21:20
  • 1
Для "Ночного охотника" создали новую ракету с дальностью свыше 25 км
  • 21.03 20:50
  • 2
Вертолет Ми-28НМ вооружат ракетой с дальностью более 25 км
  • 21.03 19:37
  • 3
На "Южмаше" будет возобновлено производство ракет-носителей "Зенит-3SL" для России
  • 21.03 19:37
  • 14
Эксперт предложил перевооружить подлодки типа "Акула" с баллистических ракет на крылатые
  • 21.03 19:23
  • 3
"Самый мощный танк в мире" – Объект 490 никогда бы не приняли на вооружение
  • 21.03 18:30
  • 31
Реактивная снайперская винтовка РФ получит автомат наведения
  • 21.03 17:54
  • 1
В Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном командном училище пройдет День инноваций ВДВ
  • 21.03 17:41
  • 21
80 стратегий туманного будущего
  • 21.03 17:25
  • 15
Мобильная версия сайта