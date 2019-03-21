Грузинский премьер надеется, что сближение Грузии с НАТО будет больше ориентировано на результат
Учения войск НАТО.
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Тбилиси. 20 марта. ИНТЕРФАКС - Глава грузинского правительства Мамука Бахтадзе считает, что отношения между Грузией и НАТО еще никогда не были на таком высоком уровне, как в настоящее время.
"Мы возлагаем очень большие надежды на 2019 год. Надеемся, что наше сближение с НАТО будет еще больше ориентировано на результат", - заявил М.Бахтадзе в среду в прямом эфире на Facebook.
Он напомнил, что в Грузию в ближайшие дни прибудет с визитом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
"Визит генсека НАТО является еще одним показателем того, что отношения между Грузией и НАТО на таком высоком уровне еще никогда не были", - отметил М.Бахтадзе.
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