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21.03.2019
ТАСС

В минобороны США заявили, что страна начинает терять преимущество в космосе

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Старт ракеты SpaceX Falcon 9, несущей космический корабль Crew Dragon, Космический центр Кеннеди, мыс Канаверал, Флорида, США, 2 марта 2019 года
Старт ракеты SpaceX Falcon 9, несущей космический корабль Crew Dragon, Космический центр Кеннеди, мыс Канаверал, Флорида, США, 2 марта 2019 года.
Источник изображения: Фото: REUTERS/Mike Blake

По словам и.о. министра Патрика Шанахана, наиболее стремительно в этом вопросе развивается Китай

ВАШИНГТОН, 20 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты начинают терять преимущество в космосе и уступают Китаю, который стремительно наращивает свое присутствие в космосе. Об этом заявил исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан в ходе выступления в среду в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

"Китай и Россия уже рассматривают космос в качестве пространства для ведения боевых действий. Китай развивается стремительно и наращивает свое присутствие в космосе. В прошлом году их правительство вывело на орбиту 38 ракет, что в два раза больше, чем запустило наше правительство", - заявил он.

В 2018 году Китай стал лидером по количеству запусков - было произведено 39 запусков китайских ракет-носителей, из них один был неудачным. Двумя годами ранее Китай также был в лидерах, но тогда он делил первую позицию с США (по 22 запуска).

Прошлогодний лидер, США, опустился на вторую позицию. В 2018 году было осуществлено 34 запуска американских ракет-носителей, включая частные - принадлежащие SpaceX и компании Rocket Lab. На третьем месте находится Россия с 20 запусками, из них один был неудачным (в это число также входят пуски ракет "Союз-СТ" с космодрома в Куру во Французской Гвиане, Южная Америка, в рамках российско-европейского проекта "Союз-Куру").

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Гвиана
Китай
Россия
США
Франция
Компании
Rocket Lab
SpaceX
Проекты
Союз-2 РН
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