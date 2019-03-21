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21.03.2019
ТАСС

Новый участок падения ступеней ракет в Приамурье открыт под новую трассу для запусков

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Старт ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космическим аппаратом "Метеор" № 2-1 с космодрома Восточный. 28 ноября 2017 года
Старт ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космическим аппаратом "Метеор" № 2-1 с космодрома Восточный. 28 ноября 2017 года.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Мамонтов

Первый замглавы администрации Зейского района Максим Винтман уточнил, что новый район падения ступеней находится в 25-30 км от ближайшего населенного пункта с учетом требований безопасности

БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 марта. /ТАСС/. Новый участок в Зейском районе Амурской области для падения ступеней ракет-носителей открыт в связи с появлением новой трассы для запусков с космодрома Восточный, сообщил в среду ТАСС первый заместитель главы районной администрации Максим Винтман.

Ранее сообщалось, что во вторник между Роскосмосом и правительством Приамурья подписано дополнительное соглашение об открытии нового района падения ступеней ракет-носителей в Зейском районе. Места падения частей ракет были выбраны в наименее заселенной местности, с населением проведена разъяснительная работа по оповещению и эвакуации в период проведения пусков.

"Новый район для падения ступеней открыт в связи с открытием новой трассы для запусков ракет-носителей с космодрома Восточный в летне-осенний период", - сказал Винтман.

По его словам, новый район падения ступеней находится в 25-30 км от ближайшего населенного пункта с учетом требований безопасности. Тем не менее при запусках с космодрома население района, как и прежде, будет оповещаться, что уже отработано на практике.

Эвакуация на новом участке не предполагается, так как здесь не располагается населенных пунктов и предприятий. До и после запусков в районе ведется отбор проб почвы, воды и даже снега. "Все в норме", - отметил собеседник.

Ранее сообщалось, что Роскосмос пока не открыл трассу с космодрома Восточный под пилотируемые пуски. Сейчас трасса для ракеты-носителя "Союз-2" на наклонение 51 градус открыта только под автоматические космические аппараты.

Договор между Роскосмосом и правительством Амурской области действует с 2015 года. В документе прописаны местоположение и размер районов падения ступеней ракет, а также порядок оповещения местного населения о пусках и возмещения возможного ущерба.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Компании
Роскосмос
Проекты
Восточный Космодром
Союз-2 РН
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