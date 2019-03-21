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21.03.2019
Известия.ru

ВМФ РФ получит 16 кораблей и подводных лодок в 2019 году

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Ирина Мотина

Военно-морской флот (ВМФ) России получит 16 кораблей и подводных лодок в 2019 году. Об этом сообщил президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов на научно-деловой конференции по случаю 12-летия ОСК.

Глава корпорации отметил, что подводная лодка проекта 636, построенная на "Адмиралтейских верфях" в интересах Тихоокеанского флота, будет первой в этом списке, сообщает телеканал "Звезда".

Накануне Рахманов рассказал, что первую подлодку — носитель атомных беспилотников "Посейдон" спустят на воду весной 2019 года. При этом он не уточнил, какой именно корабль оснастят аппаратами, сославшись на закрытые данные.

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Страны
Россия
Продукция
P-8 Poseidon
Компании
Адмиралтейские верфи
ОСК
Проекты
636.3
877 Палтус
БПЛА
ТОФ
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