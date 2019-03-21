Newsweek (США): Россия запускает ракеты у границ стран НАТО, а в СМИ появляются противоречивые сообщения о размещении ядерных бомбардировщиков

Россия провела ракетные учения у своих западных границ, то есть в непосредственной близости от стран—членов НАТО, говорится в материале. Между тем в СМИ появились противоречивые сообщения о том, что в Крыму Россия якобы разместила бомбардировщики, способные нести ядерные ракеты, что в свою очередь спровоцировало новый всплеск напряженности между Москвой и Вашингтоном.

Десятки экипажей оперативно-тактической авиации и расчетов зенитных комплексов были приведены "в высшую степень боевой готовности". В ходе учений летчики Су-24, Су-34 и Су-25, Су-27, Су-30СМ, выступавшие в роли условного противника, выполняли налеты на условные позиции пусковых установок и пунктов управления зенитных ракетных систем С-300ПМ. Расчеты зенитчиков должны были уничтожить самолеты условного противника в небе над Воронежской, Курской и Тверской областями, а также в Ленинградской области и Республике Карелия. В этих учениях были задействованы более 1000 военнослужащих, более 30 самолетов и около 200 единиц вооружения и военной техники.

Эти учения проходили в Западном военном округе, то есть в наиболее укрепленном в военном смысле регионе, который граничит с Эстонией, Латвией, Литвой и Польшей - все они входят в состав западного военного альянса НАТО - а также с Украиной, которая обвиняет Москву в поддержке сепаратистов в Донбассе. Враждебные отношения между двумя бывшими советскими республиками возникли сразу после того, как в 2014 году Москва аннексировала Крымский полуостров после революции Евромайдана в Киеве.

В понедельник, 18 марта, президент России Владимир Путин отметил пятую годовщину присоединения Крыма к России, посетив этот спорный полуостров. В тот же день глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что Россия разместила на полуострове дальние бомбардировщики, способные нести ядерные ракеты, что должно стать ответом американским системам противоракетной обороны, развернутым на противоположном берегу Черного моря в Румынии.

Пока Путин отмечал годовщину присоединения Крыма и сравнивал упорство жителей полуострова с той стойкостью, которую бойцы Красной армии проявили в борьбе против нацистов во Второй мировой войне, Бондарев сообщил, что Россия разместила дальние бомбардировщики Ту-22М3 на авиабазе в Гвардейском. Он назвал это непосредственным ответом на решение США развернуть комплексы ПРО Aegis Ashore, которые, по мнению Путина и Бондарева, можно использовать в качестве наступательного оружия.

"Размещение американских ПРО в Румынии стало серьезным вызовом, в ответ на который министерство обороны России приняло решение о размещении в Крыму, на авиабазе в Гвардейском, эскадрильи дальних бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3. Этот шаг кардинально изменил баланс сил в регионе", - цитирует слова Бондарева российское информационное агентство ТАСС.

Даже когда Крым находился под контролем Украины, там были российские военные базы, и, как сказал Бондарев, "если бы не оперативный возврат Крыма и Севастополя в состав России, территории ушли бы под протекторат США, а американская "метрополия" молниеносно развернула бы там свои боевые комплексы". В момент резкого скачка напряженности в отношениях, произошедшего после захвата в Керченском проливе трех украинских военных кораблей с экипажами, которых российские военные обвинили в нарушении морского права, Москва развернула в Крыму свои передовые системы, включая С-400, а также береговые ракетные комплексы "Бал". Однако уже во вторник, 19 марта, в своем интервью агентству ТАСС председатель комитета Государственной думы по обороне Владимир Шаманов опроверг заявления о размещении в Крыму бомбардировщиков Ту-22М3 и ракетных комплексов "Искандер-М". Он отметил, что в настоящее время на полуострове размещены зенитные ракетные комплексы С-300, С-400, "Бук-М2" и "Панцирь-С1", а также береговой ракетный комплекс "Бастион", "способные отразить любые попытки нападения вероятного противника".

Споры вокруг вооружений, развернутых в этом регионе, привели к разрыву Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, подписанного в 1987 году. Этот договор запрещал развертывание ракетных систем наземного базирования дальностью 500-5500 километров. Вашингтон обвинял Москву в нарушении условий этого договора, указывая на то, что Россия разрабатывает ракету "Новатор-9М729". Между тем российские чиновники ссылались на предположительное двойное назначение комплексов Aegis Ashore.

Хотя Москва пообещала не заниматься разработкой новых ракетных систем средней дальности в том случае, если Вашингтон тоже не будет этого делать, Путин и некоторые высокопоставленные российские чиновники уже угрожали ударами не только по ракетным позициям в Европе, но и по "центрам принятия решений" на территории США.

Том О'Коннор (Tom O'Connor)

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