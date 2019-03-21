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21.03.2019
Военное обозрение

Ледокол "Виктор Черномырдин" выйдет на ходовые испытания в августе 2019

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Дизель-электрический ледокол "Виктор Черномырдин", строительство которого ведется на судостроительном предприятии "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге, выйдет на ходовые испытания в августе этого года, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление гендиректора предприятия Александра Бузакова.

Источник изображения: Адмиралтейские верфи

Ледокол проекта 22600 строится по заказу ФГУП "Росморпорт" согласно контракту, подписанному с ОСК в декабре 2011 года. Закладка ледокола была произведена на ООО "Балтийский завод - Судостроение" 10 октября 2012 года. По планам судостроителей ледокол должен был сдан в 2015 году, однако в 2013 строительство было остановлено по причине выявившихся грубейших ошибок при разработке проектной документации судна, вследствие чего проектный перевес по нагрузке масс ледокола составил около 2,5 тысяч тонн.

Источник изображения: Адмиралтейские верфи

Строительство ледокола по переработанному проекту было возобновлено на БСЗ только во второй половине 2016 года, а в сентябре 2017 года ледокол "Виктор Черномырдин" проекта 22600 (ЛК-25) был переведен для достройки на плаву с ООО "Балтийский завод - Судостроение" на противоположный берег Невы на АО "Адмиралтейские верфи". Причиной этого стала загруженность БСЗ постройкой атомных ледоколов проекта 22220 (ЛК-60Я).

Однако на этом несчастья не закончились: в ноябре 2018 года на строящемся судне произошел пожар, в результате которого была повреждена часть оборудования ледокола. Последствием пожара стал очередной сдвиг сдачи ледокола вправо по причине повреждения импортного оборудования, замену которому искали в Корее и Европе.

В настоящий момент на ледоколе ведутся достроечные работы и швартовные испытания, производится монтаж и регулировка оборудования, систем и механизмов. После сдачи в эксплуатацию судно станет одним из самых мощных в мире дизель-электрических ледоколов. По планам заказчиков, "Виктор Черномырдин" будет работать на Северном морском пути.

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  • В новости упоминаются
Продукция
ЛК-60Я
Компании
Адмиралтейские верфи
Балтийский завод
ОСК
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