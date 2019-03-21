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21.03.2019
Российская газета

Самолеты Ил-38 обнаружили в Охотском море "вражеские" подлодки

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Ил-38Н
Ил-38Н.
Источник изображения: https://anykeyson.livejournal.com

Тренировочные полеты самолетов Ил-38 морской авиации Тихоокеанского флота прошли над акваторией Охотского моря. Летчики и штурманы совершенствовали навыки прохождения заданного курса и поиска противников.

"Выполнялись задачи по поиску, классификации и слежению за подводными лодками условного противника с комплексным применением штатных радиолокационных и гидроакустических средств обнаружения", - рассказал "РГ" начальник пресс-службы ВВО по ТОФ, капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Маршрут проходил не только над водой, но и над горными хребтами. Военные отрабатывали слаженность действий при пилотировании в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации.


Дина Непомнящая

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Продукция
Ил-38
Компании
ГосОрВД
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ТОФ
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