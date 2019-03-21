Самолеты Ил-38 обнаружили в Охотском море "вражеские" подлодки

Тренировочные полеты самолетов Ил-38 морской авиации Тихоокеанского флота прошли над акваторией Охотского моря. Летчики и штурманы совершенствовали навыки прохождения заданного курса и поиска противников.

"Выполнялись задачи по поиску, классификации и слежению за подводными лодками условного противника с комплексным применением штатных радиолокационных и гидроакустических средств обнаружения", - рассказал "РГ" начальник пресс-службы ВВО по ТОФ, капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Маршрут проходил не только над водой, но и над горными хребтами. Военные отрабатывали слаженность действий при пилотировании в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации.

Дина Непомнящая