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21.03.2019
Интерфакс-АВН

Россия и Сирия предложили американским военным подключиться к гуманитарной операции в лагере "Рукбан"

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Лагерь беженцев "Эр-Рукбан"
Лагерь беженцев "Эр-Рукбан".
Источник изображения: © AP Photo/ Raad Adayleh

Россия готова участвовать в операции авиацией и силами военной полиции

Американским военным предложено принять участие в гуманитарной операции по вывозу беженцев из лагеря "Рукбан", который находится на подконтрольной США территории Сирии.

"Предлагаем американской стороне принять участие в организации прикрытия проведения гуманитарной операции по эвакуации страдающих сирийских граждан с воздуха совместными усилиями ВКС России и командования вооруженных сил США в зоне "Эт-Танф", - говорится в заявлении руководителей координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев.

"Убедительно просим руководство США со своей стороны поддержать данную инициативу и назначить своих представителей для сопровождения автомобильных колонн, а также оказать влияние на боевиков подконтрольных группировок для обеспечения беспрепятственного доступа в лагерь "Рукбан", - заявили руководители штабов - начальник национального центра по управлению обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев и министр муниципального управления и экологии Сирии Хусейн Махлюф.

М.Мизинцев и Х.Махлюф подчеркнули, что пока потока беженцев из "Рукбана" нет, несмотря на то, что опросы ООН показывали, что они готовы уехать.

"Детально изучив ситуацию, приходим к пониманию, что возможностей военной базы США в Эт-Танфе по обеспечению безопасности жителей "Рукбана", изъявивших желание вернуться в родные места, явно недостаточно", - говорится в заявлении.

"Оказавшись заложниками собственной деструктивной политики, проводимой на сирийском направлении, американская сторона сегодня не способна оказать влияние на все незаконные вооруженные формирования, бесчинствующие в оккупированной зоне", - считают М.Мизинцев и Х.Махлюф.

По их словам, "сирийское правительство готово обеспечить надежную охрану и оборону 6 гуманитарных автомобильных колонн силами службы безопасности Сирийской Арабской Республики во взаимодействии с подразделениями военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации".

В лагере "Рукбан" находятся около 50 тыс. беженцев. Лагерь расположен в односторонне созданной США зоне деэскалации "Эт-Танф" (граница Сирии и Иордании, рядом с американской базой "Эт-Танф").

Ранее Москва и Дамаск заявляли, что беженцы в "Рукбане" находятся в критическом положении, они испытывают острую нехватку продовольствия, теплых вещей и медикаментов.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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