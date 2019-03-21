Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу провел переговоры с президентом САР Башаром Асадом в Дамаске

ЦАМТО, 20 марта. По поручению президента Российской Федерации Владимира Путина 19 марта министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу совершил рабочую поездку в Сирийскую Арабскую Республику.

В Дамаске Сергей Шойгу провел переговоры с президентом Башаром Асадом и передал главе Сирии послание от президента России Владимира Путина.

Как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, в ходе переговоров с Башаром Асадом обсуждались вопросы борьбы с международным терроризмом в Сирии, различные аспекты обеспечения безопасности в ближневосточном регионе и постконфликтного урегулирования.

Затрагивались темы дальнейшего расширения возможностей по добровольному возвращению беженцев и временно-перемещенных лиц к местам своего проживания в Сирии, а также оказания сирийскому населению гуманитарной помощи.

"В Сирии при поддержке России, несомненно, удалось добиться значительных успехов в борьбе с международным терроризмом, прекратить его произвол и распространение. Главное – мы смогли сохранить сирийское государство и создали условия для возвращения граждан к мирной жизни", – отметил во время встречи с сирийским президентом Сергей Шойгу.

"Однако не всех устраивают успехи сирийского правительства в восстановлении мирной жизни. Западные страны пытаются свести к минимуму любые положительные преобразования в Сирии и создают новые препятствия для завершения кризиса", – подчеркнул Сергей Шойгу.

Справочно:

Во время перелета в Дамаск министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу над территорией Сирийской Арабской Республики борт главы военного ведомства сопровождали истребители Су-35С с авиабазы Хмеймим. 20-секундное видео полета борта главы военного ведомства над территорией Сирии в сопровождении Су-35С опубликовало Минобороны.