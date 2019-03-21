На верфи Huntington Ingalls Industries заложен киль УДК LHA-8 "Бугенвиль" класса "Америка"

ЦАМТО, 20 февраля. На предприятии компании Huntington Ingalls Industries (HII) в Паскагуле (шт.Миссисипи) 14 марта состоялась церемония закладки и аутентификации киля УДК LHA-8 "Бугенвиль" класса "Америка", предназначенного для ВМС США.

Ранее закладка киля традиционно знаменовала первый шаг в постройке судна. В настоящее время благодаря модульному методу постройки церемония закладки киля, хотя и остается важной вехой в постройке, означает начало объединения модулей корабля.

LHA-8 "Бугенвиль" является третьим УДК класса "Америка" (LHA-6). Резка стали для постройки корабля началась на предприятии подразделения Ingalls Shipbuilding в Паскагуле 15 октября 2018 года.

УДК класса "Америка" предназначены для размещения перспективных авиационных боевых систем КМП США, включая истребители F-35B и ПЛА MV-22 "Оспри" и обладают расширенными возможностями по обслуживанию авиатехники и перевозке топлива. Судно также обеспечивает лучшие возможности по хранению грузов и боевому управлению.

Как сообщал ЦАМТО, целью реализуемой ВМС США программы LHA Replacement Program является замена 5 устаревших УДК класса "Тарава" (LHA-1). Головной корабль новой серии, LHA-6 "Америка", был передан ВМС США 11 апреля 2014 года и официально вошел в боевой состав флота 11 октября 2014 года. Постройка LHA-7 "Триполи" началась в июле 2013 года, судно было спущено на воду 1 мая 2017 года.

Контракт на разработку рабочего проекта и постройку УДК (LHA-8) "Бугенвиль" серии (LHA(R)) Flight 1 компания Huntington Ingalls Industries заключила с командованием кораблестроения и вооружения ВМС США в июне 2017 года. Стоимость соглашения составила 3,013 млрд. долл. Поставка судна ВМС США запланирована на 2024 год.

"Бугенвиль" сохранит возможность поддержки действий авиации, которой обладает УДК "Америка", но получит дополнительную возможность высадки десанта с применением размещаемых в доковой камере двух скоростных десантных катеров на воздушной подушке (LCAC) или одного многоцелевого десантного катера (LCU). У первых кораблей серии доковая камера отсутствует. Среди других усовершенствований "Бугенвиль" – летная палуба большей площади, адаптированная для самолетов F-35 и ПЛА V-22 "Оспри". Площадь палубы увеличена за счет уменьшения размеров надстройки и дополнительного спонсона. "Бугенвиль" также будет оборудован РЛС "Энтерпрайз" компании Raytheon вместо AN/SPS-48G, установленной на "Америка" и "Триполи".