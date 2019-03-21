Парламент Венесуэлы обещает перешедшим на сторону оппозиции военным восстановление в должности при новой власти
ВС Венесуэлы.
Источник изображения: twitter.com
Мадрид. 20 марта. ИНТЕРФАКС - Национальная ассамблея Венесуэлы, контролируемая оппозицией, распространила заявление, в котором обещает военным, дезертирующим из правительственной армии, сохранение воинских званий и восстановление в должности при новом правительстве.
В заявлении отмечается, что парламент "гарантирует это каждому профессиональному военному, который решит принять участие в восстановлении конституционного порядка", с приходом нового правительства к власти.
Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
- В новости упоминаются
Страны
Похожие новости
13.06.2017
Создание Россией береговой инфраструктуры для строительства и базирования флота во Вьетнаме