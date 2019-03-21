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21.03.2019
Интерфакс-АВН

Парламент Венесуэлы обещает перешедшим на сторону оппозиции военным восстановление в должности при новой власти

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ВС Венесуэлы
ВС Венесуэлы.
Источник изображения: twitter.com

Мадрид. 20 марта. ИНТЕРФАКС - Национальная ассамблея Венесуэлы, контролируемая оппозицией, распространила заявление, в котором обещает военным, дезертирующим из правительственной армии, сохранение воинских званий и восстановление в должности при новом правительстве.

В заявлении отмечается, что парламент "гарантирует это каждому профессиональному военному, который решит принять участие в восстановлении конституционного порядка", с приходом нового правительства к власти.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
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Страны
Венесуэла
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