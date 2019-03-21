Американские эксперты не наблюдают существенной активности на северокорейском космодроме Сохэ с начала марта

Одна и та же ракета «Ынха-3» на стартовом комплексе в 2012 (слева) и 2016 (справа) годах.

Вашингтон. 20 марта. ИНТЕРФАКС - Специалисты вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS) не фиксируют значительной активности на космодроме Сохэ в Северной Корее.

"В то время как недавняя деятельность на пусковой установке Сохэ, похоже, вернула ее в рабочее состояние после мер (Северной Кореи) по демонтажу, принятых летом 2018 года, не было никакой значимой деятельности на испытательном комплексе вертикального двигателя или стартовой площадке со времени нашего последнего доклада о Сохэ", - говорится в новом отчете CSIS.

Данные выводы эксперты сделали на основании спутниковых снимков от 17 марта. При этом в предыдущем докладе использовались изображения от 6 и 8 марта.

"Защитные оболочки кабель-заправочной мачты и установленной на рельсах стартовой площадки остаются закрытыми, скрывая любую активность внутри них. Там, похоже, нет ракеты-носителя", - отмечается в сообщении.

Эксперты добавляют, что данный участок будет "контролироваться на предмет дальнейшей деятельности, соответствующей подготовке стартового комплекса к возможному использованию в будущем".

В начале марта Центр стратегических и международных исследований на основании спутниковой съемки сообщил, что КНДР могла возобновить активность на объекте в Сохэ, где расположен пусковой комплекс ракет большой дальности.

Информация о возобновлении активности КНДР на полигонах и других объектах, связанных с испытанием ракет, появилась через несколько дней после неудачного саммита лидеров Северной Кореи и США.

В конце февраля состоялся второй саммит лидеров США и КНДР, который закончился преждевременно и без подписания итогового соглашения между сторонами и без совместной пресс-конференции президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

На прошлой неделе замминистра иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи заявила, что Ким Чен Ын скоро решит, продолжать ли переговоры с США и сохранить ли свой мораторий на ядерные и ракетные испытания.