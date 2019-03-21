"Самый мощный танк в мире" – Объект 490 никогда бы не приняли на вооружение

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Разрабатываемый в Харькове перспективный советский танк Объект 490 прозвали самым мощным танком в мире.

Действительно, его технические характеристики производят впечатление. Мощная 152-мм пушка с автоматом заряжания, 30-мм гранатомет, два 7,62-мм пулемета. Мощная броня, защищающая от всех средств поражения, в том числе от бьющих в крышу. Плюс комплекс активной защиты и масса других новинок.

Однако, эту боевую машину вряд ли бы приняли на вооружение. Дело в том, что она была бы очень дорогой, сложной в эксплуатации и обслуживании. Два двигателя, четыре коробки передач. Необычная компоновка, затруднявшая проведение элементарного обслуживания.

Хорошая зная реалии Советской армии, можно быть уверенным, что танкисты костьми бы легли, но сделали бы все, чтобы эта "Машина ХХI века" не поступила бы в войска.

Вполне вероятно, что создаваемый в том же Харькове Объект 477 или ленинградский Объект 299 были бы последними танками Советского Союза. После революционного скачка 90-х годов началось бы спокойное эволюционное развитие на одной из этих платформ. И этот процесс мог затянуться на десятилетия.

Объект 490, вероятно, был бы изготовлен в металле и испытан, но дальнейшая его судьба - экспонат в подмосковном танковом музее в Кубинке.

Лев Романов

Иллюстрация: Отвага2004