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21.03.2019
Военно-промышленный курьер

Спецназ армии Приднестровья вышел на учения

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Источник изображения: vpk-news.ru

Сценарий маневров предполагает несколько этапов, при прохождении которых бойцы будут совершенствовать навыки и демонстрировать результаты специальной подготовки.

"Военнослужащие выполнили нормативы по передвижению на поле боя с доставкой боеприпасов и преодолели единую общевойсковую полосу препятствий в усложненном варианте - в условиях задымленности и с применением стрелкового оружия", - сообщила пресс-служба оборонного ведомства Приднестровья.

 "На заключительном этапе учений группы спецназа будут действовать в тылу условного противника и в районе разведки, отработают ряд вопросов по поиску диверсионно-разведывательных групп неприятеля и борьбе с ними", - рассказали в Министерстве обороны ПМР.

Военные учения спецподразделения приднестровской армии рассчитаны на несколько дней. При подведении итогов будут оцениваться действия каждого военнослужащего и группы в целом, сообщает Eadaily.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
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