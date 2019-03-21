Спецназ армии Приднестровья вышел на учения

Сценарий маневров предполагает несколько этапов, при прохождении которых бойцы будут совершенствовать навыки и демонстрировать результаты специальной подготовки.

"Военнослужащие выполнили нормативы по передвижению на поле боя с доставкой боеприпасов и преодолели единую общевойсковую полосу препятствий в усложненном варианте - в условиях задымленности и с применением стрелкового оружия", - сообщила пресс-служба оборонного ведомства Приднестровья.

"На заключительном этапе учений группы спецназа будут действовать в тылу условного противника и в районе разведки, отработают ряд вопросов по поиску диверсионно-разведывательных групп неприятеля и борьбе с ними", - рассказали в Министерстве обороны ПМР.

Военные учения спецподразделения приднестровской армии рассчитаны на несколько дней. При подведении итогов будут оцениваться действия каждого военнослужащего и группы в целом, сообщает Eadaily.