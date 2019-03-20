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20.03.2019
ТАСС

Путин заявил, что считает Су-57 лучшим военным самолетом в мире

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Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин выступает на инвестиционном форуме ВТБ Капитал Россия зовёт!.
Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

По мнению президента, этот самолет лидирует "по всем тактико-техническим данным, по оружию"

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает российский самолет Су-57 лучшим военным самолетом в мире. Об этом он заявил на встрече с победителями конкурса "Лидеры России".

"Это самый лучший сейчас самолет, в мире самый лучший, - отметил Путин. - По всем тактико-техническим данным, по оружию".

"Так никто и летать не может, как наш самолет", - добавил глава государства.

Су-57 - российский многофункциональный истребитель пятого поколения. Первый прототип поднялся в воздух 29 января 2010 года, его пилотировал летчик-испытатель Сергей Богдан. В конструкции широко применяются композитные материалы, самолет обладает возможностью сверхзвукового полета без форсажа, малой заметностью, сверхманевренностью и способностью совершать относительно короткие взлет и посадку. Вооружение размещается во внутренних отсеках и под крыльями.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
ПАК ФА
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Истребитель 5 поколения
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1 комментарий
№1
20.03.2019 04:55
..."Так никто и летать не может, как наш самолет"...

Меня больше всех интересует высотность с двигателем второго этапа(тяговооруженность  шибкая) и замена  композитного покрытия на плетеные углеродные панели без клеев для
температурной стойкости при увеличении скорости. Вроде как шанхайцы имеют успех.
Высотность отдельной машиной без боекомплекта только для целеуказания ГЗР, у нас пока другого способа быть наравне с тельавивцами и вашингтонцами нет.
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