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20.03.2019
ТАСС

Вооруженная "Калибрами" подлодка вышла в Черное море на совместные с авиацией учения

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ДЭПЛ «Великий Новгород»
ДЭПЛ «Великий Новгород».
Источник изображения: Сергей Коньков / ТАСС

Экипаж субмарины "Старый Оскол" отработает совместные действия с морской авиацией и противолодочными кораблями, а также проведет тренировку по покладке лодки на грунт

СЕВАСТОПОЛЬ, 19 марта. /ТАСС/. Оснащенная крылатыми ракетами "Калибр" подводная лодка "Старый Оскол" Черноморского флота вышла в море на учения с морской авиацией и противолодочными кораблями. Об этом во вторник журналистам сообщила пресс-служба флота.

"В рамках выхода в море экипаж подлодки "Старый Оскол" отработает различные учения с морской авиацией и противолодочными кораблями ЧФ, а также проведет тренировку по покладке лодки на грунт", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что ранее на субмарине провели внутрикорабельные учения по управлению и погружению на различные глубины, от перископной до рабочей, различными способами - как в дрейфе, так и на ходу.

"Старый Оскол" - третья подлодка проекта 636.3 ("Варшавянка"), поступившая на Черноморский флот в 2015 году. Всего для Черноморского флота построено шесть таких субмарин.

Подлодки проекта 636.3 разработаны ЦКБ "Рубин". Их скорость составляет до 20 узлов, автономность плавания - 45 суток, экипаж - более 50 человек. Надводное водоизмещение субмарин превышает 2 тыс. тонн, подводное достигает около 4 тыс. "Варшавянки" вооружены в том числе крылатыми ракетами комплекса "Калибр".

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Польша
Компании
ЦКБ МТ Рубин
Проекты
636.3
877 Палтус
Военные учения
Калибр КР
ЧФ
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