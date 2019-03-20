В Пакистане заявили об обнаружении Р-73 на месте падения МиГ-21: "Он не сбил F-16"

В аккаунтах пакистанских военнослужащих в Твиттере опубликованы фотографии двух ракет. На странице человека по имени Амер Хан к фотографиям добавлена запись, в которой говорится, что на фото 2 ракеты Р-73, которые упали вместе с самолётом МиГ-21 ВВС Индии на территории Пакистана. Пакистанский военнослужащий заявляет, что МиГ-21, пилотируемый индийским лётчиком Абхинанданом Вартхманом, "не успел выпустить" ракеты по F-16 ВВС Пакистана.

Источник изображения: https://twitter.com/KhanAmerKhan

Из заметки:

2 ракеты Р-73, найденные на обломках МиГ-21, не выпускались, в то время как в Индии утверждают, будто бы МиГ- 21 сбил F-16, прежде чем был сбит сам. Классические лжецы, которыми являются ВВС Индии и индийские СМИ, пытаются скрыть собственное унижение.

В индийских СМИ тут же ответили на это заявление и на опубликованные в Пакистане фото. Во-первых, отмечено, что фотографии опубликованы почему-то больше чем через три недели после происшествия, а не сразу, во-вторых, на них точно нет двух ракет Р-73.

Не менее категоричны комментарии к публикации Амера Хана:

Таким образом, ВВС Пакистана потребовалось 25 дней, чтобы сделать копию Р-73. Одним словом - хамелеоны.

Тем временем, индийское издание The Week публикует материал, в котором говорится, что на переднем плане не ракета Р-73, а, возможно, Р-77 российского (советского) производства. При этом отмечено, что у МиГ-21 "несколько точек подвески вооружений (больше двух)", и если в Пакистане действительно обнаружили неразорвавшиеся части ракет класса "воздух-воздух", то это не значит, что пилот не использовал другие единицы штатного вооружения.