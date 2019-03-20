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20.03.2019
РИА Новости

Единственный авианосец ВМФ модернизируют к 2021 году

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Тяжелый авианесущий крейсер Северного флота "Адмирал Кузнецов"
Тяжелый авианесущий крейсер Северного флота "Адмирал Кузнецов".
Источник изображения: © Фото : АО "82 судоремонтный завод"

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Ремонт и модернизация единственного в ВМФ РФ авианосца "Адмирал Кузнецов" завершится в срок, в 2021 году, возможно, с небольшой поправкой, работы пройдут в сухих доках судоремонтного завода №35 в Мурманске.

Об этом сообщил журналистам во вторник в Москве президент "Объединенной судостроительной корпорации" Алексей Рахманов. Проблема с докованием авианосца возникла в минувшем октябре, когда при выходе из завода СРЗ-35 в Росляково затонул плавучий док ПД-50.

"У нас готов план, который обеспечит ремонт и модернизацию корабля в 2021 году. Возможно, уйдем вправо на два-четыре месяца. План заключается в том, чтобы на судоремонтном заводе №35 в Мурманске будут модернизированы мощности. Первая часть этого процесса - сухие доки завода", - сказал Рахманов.

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Страны
Россия
Продукция
Адмирал Кузнецов
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1143 Кречет
Авианосец
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