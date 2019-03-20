ОСК не исключает задержку сдачи "Адмирала Кузнецова" после ремонта на три-четыре месяца

В любом случае авианосец планируют передать ВМФ в 2021 году

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Отремонтированный авианосец "Адмирал Кузнецов" передадут Военно-морскому флоту в 2021 году, как и планировалось, хотя возможна задержка на три-четыре месяца. Об этом сообщил во вторник журналистам президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

"Мы, возможно, уйдем вправо на три-четыре месяца. Но в 2021 году, как и планировалось, корабль будет передан флоту", - сказал Рахманов.

Он добавил, что авианосец будет теперь доковаться на 35-м судоремонтном заводе в Мурманске, для этого на заводе будут модернизированы сухие доки.

В апреле 2018 года судостроители подписали контракт с Минобороны РФ на ремонт тяжелого авианесущего крейсера проекта 11435 "Адмирал Кузнецов". Позднее занимавший на тот момент должность заместителя главкома ВМФ РФ Виктор Бурсук сообщил, что ремонтные работы на единственном российском авианосце начались в мае 2018 года, а в 2021 году флот надеется получить обновленный корабль обратно.

Корабль получил повреждения в ночь на 30 октября 2018 года в Мурманске во время спуска на воду - плавучий док ПД-50 затонул под кораблем в результате нештатной ситуации. Корабль получил повреждения взлетной палубы в результате падения крана. После этого Рахманов сообщил ТАСС, что авианосец "Адмирал Кузнецов" в результате чрезвычайного происшествия с плавучим доком 30 октября получил 52 повреждения, стоимость их устранения составит около 70 млн рублей. По его словам, завершение ремонта крейсера планируется на конец 2020 года, начало испытаний - на 2021 год. Передать корабль флоту планируется в середине 2021 года, уточнил глава ОСК.

Авианесущий крейсер получит в ходе модернизации новые системы ПВО, в частности, "Панцирь-М". Кроме того, на нем поменяют энергетическое оборудование, установят новые котлы, ряд новых насосов и новые системы, обеспечивающие полеты: системы посадки, наблюдения, управления.