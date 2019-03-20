Войти
20.03.2019
ТАСС

ОСК не исключает задержку сдачи "Адмирала Кузнецова" после ремонта на три-четыре месяца

306
0
0
ТАКР "Адмирал Кузнецов"
ТАКР "Адмирал Кузнецов".
Источник изображения: ВКонтакте

В любом случае авианосец планируют передать ВМФ в 2021 году

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Отремонтированный авианосец "Адмирал Кузнецов" передадут Военно-морскому флоту в 2021 году, как и планировалось, хотя возможна задержка на три-четыре месяца. Об этом сообщил во вторник журналистам президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

"Мы, возможно, уйдем вправо на три-четыре месяца. Но в 2021 году, как и планировалось, корабль будет передан флоту", - сказал Рахманов.

Он добавил, что авианосец будет теперь доковаться на 35-м судоремонтном заводе в Мурманске, для этого на заводе будут модернизированы сухие доки.

В апреле 2018 года судостроители подписали контракт с Минобороны РФ на ремонт тяжелого авианесущего крейсера проекта 11435 "Адмирал Кузнецов". Позднее занимавший на тот момент должность заместителя главкома ВМФ РФ Виктор Бурсук сообщил, что ремонтные работы на единственном российском авианосце начались в мае 2018 года, а в 2021 году флот надеется получить обновленный корабль обратно.

Корабль получил повреждения в ночь на 30 октября 2018 года в Мурманске во время спуска на воду - плавучий док ПД-50 затонул под кораблем в результате нештатной ситуации. Корабль получил повреждения взлетной палубы в результате падения крана. После этого Рахманов сообщил ТАСС, что авианосец "Адмирал Кузнецов" в результате чрезвычайного происшествия с плавучим доком 30 октября получил 52 повреждения, стоимость их устранения составит около 70 млн рублей. По его словам, завершение ремонта крейсера планируется на конец 2020 года, начало испытаний - на 2021 год. Передать корабль флоту планируется в середине 2021 года, уточнил глава ОСК.

Авианесущий крейсер получит в ходе модернизации новые системы ПВО, в частности, "Панцирь-М". Кроме того, на нем поменяют энергетическое оборудование, установят новые котлы, ряд новых насосов и новые системы, обеспечивающие полеты: системы посадки, наблюдения, управления.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Адмирал Кузнецов
Компании
Минoбороны РФ
ОСК
Проекты
1143 Кречет
2020-й год
Авианосец
Похожие новости
07.11.2018
Завод в Петербурге отремонтирует энергетическую установку "Адмирала Кузнецова" к 2020 году
27.08.2018
Чем запомнится "Армия-2018". Итоги крупнейшего оружейного форума
29.06.2018
Авианосец "Адмирал Кузнецов" будет передан ВМФ России после ремонта в 2021 году - ОСК
03.07.2017
"Лидер", "Прибой" и морской "Панцирь": чем запомнился военно-морской салон
24.04.2017
"Кузнецов" меняет "Калибр"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.03 07:18
  • 2
"Арктический танк" получит вооружение от "Арматы"
  • 20.03 07:01
  • 1
80 стратегий туманного будущего
  • 20.03 06:17
  • 3
СМИ: ВМФ увеличит группировку атомных ракетоносцев класса "Борей"
  • 20.03 05:28
  • 1812
Как насчёт юмористического раздела?
  • 20.03 04:55
  • 1
Путин заявил, что считает Су-57 лучшим военным самолетом в мире
  • 20.03 02:33
  • 1
СМИ: к 2023 году в составе ВМФ РФ будет не менее 80 подлодок
  • 20.03 02:15
  • 1
Роскосмос намерен сотрудничать с Казахстаном и после отставки Назарбаева
  • 20.03 02:04
  • 1
Бомбардировщики Су-24 разбомбили командные пункты "противника" в Калининградской области
  • 20.03 01:42
  • 1
"Винтажная" пехота
  • 20.03 01:31
  • 15
Президент подписал законы о неуважении к обществу и власти и о фейках
  • 20.03 01:07
  • 7
Раскрыта точность удара Су-34
  • 20.03 00:45
  • 14
Дайте огня. Зачем Россия возвращается к калибру "трехлинеек"
  • 20.03 00:34
  • 1
Путин пообещал решить проблему с жильем для бывших крымских военнослужащих ВСУ
  • 20.03 00:01
  • 1
Россия разместила в Крыму "Искандеры" и дальние бомбардировщики - сенатор Бондарев
  • 19.03 23:31
  • 1
Саудовский министр отметил, что санкции против РФ приведут к проблемам для всего мира