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20.03.2019
Военное обозрение

Румынские ВВС перевооружатся с советских Миг-21 на американские F-16

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Министерство обороны Румынии приняло окончательное решение о замене морально устаревших советских истребителей МиГ-21. Как передает "Warspot" со ссылкой на портал defence-blog.com, министр обороны страны Габриэль Леш объявил о намерении полностью заменить имеющиеся на вооружении советские МиГ-21 американскими F-16.

Источник изображения: airheadsfly.com

Всего, по словам министра обороны Румынии, ВВС страны будут закупать 36 истребителей F-16. При этом ВВС уже получили в 2016 году 6 подержанных истребителей из Португалии в составе 3-х спарок F-16BМ и трёх F-16A, а ещё 6 "одиночек" были поставлены до конца 2017 года. Контракт на поставку 12-ти истребителей F-16AM/BM "Файтинг Фалкон" из состава ВВС Португалии был подписан в 2013 году. Также в соглашение вошли ремонт двигателей, начальное материально-техническое обеспечение, поставка четырех станций планирования задач, обучение 9 пилотов, 75 техников, двухгодичная поддержка, модернизация к стандарту M5.2R при поддержке Lockheed Martin, создание инфраструктуры, поставка вооружений и т.д.

В рамках первого договора Румыния получила девять модернизированных до версии MLU M5.2 "португальских" самолетов и три истребителя, приобретенные Португалией из состава ВВС США для перепродажи Бухаресту. Полученные F-16 ВВС Румынии уже приступили к воздушному патрулированию в рамках обязательств Румынии перед НАТО.

Таким образом, в случае заключения нового контракта на поставку F-16 из США, ВВС Румынии будут иметь на вооружении 48 американских истребителей 4-го поколения, которые заменят устаревшие советские истребители МиГ-21.

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Страны
Португалия
Румыния
США
Продукция
F-16
МиГ-21
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
NATO
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