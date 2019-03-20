Посол России в Катаре заявил о заинтересованности Дохи в покупке ЗРС С-400

ЦАМТО, 19 марта. Катар заинтересован в покупке российских ЗРС С-400, сообщил в интервью "РИА Новости" посол РФ в Катаре Нурмахмад Холов.

"Дохой проявлен интерес к закупке ЗРС С-400, однако в практическом плане конкретных договоренностей нет", – отметил Н.Холов.

Он напомнил, что ранее Россия подписала с Катаром контракты на поставку ряда российских вооружений, например, стрелкового оружия, автоматов Калашникова, гранатометов, пулеметов, а также противотанковых ракетных комплексов "Корнет".

Как напоминает агентство, летом 2018 года французская газета Le Monde написала, что руководство Саудовской Аравии направило письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону, где выразило озабоченность переговорами Москвы и Дохи о покупке Катаром российских ЗРС, о чем ранее сообщил посол Катара в России Фахд аль-Аттыйя. По информации газеты, в этом письме Саудовская Аравия заявила о готовности принять необходимые меры, чтобы не допустить размещения в соседней стране С-400, в частности, она угрожала начать военные действия против Катара в таком случае. Позднее бахрейнская газета "Ахбар аль-Халидж" сообщила, что Доха отказалась от сделки по закупке С-400 после получения предупреждения из США.

В интервью "РИА Новости", посол РФ в Дохе сообщил о заверениях катарских партнеров, что "закупки вооружений у любой страны, включая и Россию, – исключительно их суверенное право, соответственно, они исходят из недопустимости вмешательства в эти процессы других государств".