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20.03.2019
ТАСС

Шаманов опроверг информацию СМИ о размещении в Крыму бомбардировщиков ТУ-22М3

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Председатель комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Владимир Шаманов
Председатель комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Владимир Шаманов.
Источник изображения: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Председатель комитета Госдумы по обороне подчеркнул, что в настоящее время в Крыму сформирована самодостаточная межвидовая группировка сил, способная отразить любые попытки нападения противника

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Владимир Шаманов опроверг появившуюся в СМИ информацию о якобы размещении в Крыму бомбардировщиков ТУ-22М3 и ракетных комплексов "Искандер-М".

Отвечая на вопрос ТАСС, он отметил, что "в настоящее время в Крыму сформирована самодостаточная межвидовая группировка сил, способная отразить любые попытки нападения вероятного противника". Политик также добавил, что за последние два года в Крыму развернуты четыре дивизиона зенитных ракетных систем С-400 "Триуфм". Наряду с зенитными ракетными системами С-400 на дежурство заступают зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь", добавил он.

В то же время Шаманов подчеркнул, что "о размещении бомбардировщиков ТУ-22М3 и ракетных комплексов "Искандер-М" говорить не приходится, так как их сейчас там просто нет". "А размещенная ранее информация [рядом СМИ] не соответствует действительности", - заключил он.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Искандер
С-400 Триумф
Ту-22М
Персоны
Шаманов Владимир
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