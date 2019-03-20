РСЗО "Торнадо-Г" усилят 41-ю армию ЦВО в Сибири

ЦАМТО, 19 марта. Партия новых реактивных систем залпового огня "Торнадо-Г" в 2019 году поступит в 41-ю общевойсковую армию, дислоцированную в Сибири. Новый комплекс имеет более высокие боевые характеристики и способен эффективнее решать возложенные на него задачи.

"Модернизированные системы, которые поступят на вооружение в 41-ю общевойсковую армию, по боевой эффективности в 15 раз превосходят предшественника "Град", что позволяет существенно повысить боевые возможности артиллерийских подразделений по нанесению поражения противнику", – отметил командующий 41-й общевойсковой армией генерал-майор Яков Резанцев.

Реактивная система залпового огня 9К51М "Торнадо-Г" базируется на грузовом автомобиле повышенной проходимости Урал-4320, на котором установлена платформа с подвижным пакетом направляющих в количестве 40 ед. В кабине экипажа устанавливается обновленный пульт управления наводчика, аппаратура спутниковой навигации, а также ЭВМ для обработки поступающей информации и управления вооружением. Пакет направляющих для реактивных снарядов дополнительно оснащается автоматизированными приводами для дистанционного управления и аппаратурой дистанционного ввода данных в системы наведения ракет.

41-я общевойсковая армия дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.