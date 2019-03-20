В Командовании ВМФ планируют увеличить группировку "Бореев" с восьми до десяти единиц

Головной атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения К-549 "Князь Владимир" (заводской номер 204) модифицированного проекта 09552 (шифр "Борей-А"), находящийся на испытаниях и планируемый к вводу в состав ВМФ России в 2019 году.

ЦАМТО, 19 марта. В командовании ВМФ РФ рассматривают возможность увеличения группировки атомных стратегических ракетоносцев класса "Борей" ("Борей-А") с восьми до десяти, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на информированный источник.

В настоящее время, согласно госпрограмме вооружений, в интересах ВМФ РФ планируется построить восемь РПКСН данного класса. Из них построены и вошли в состав флота три РПКСН проекта "Борей: "Юрий Долгорукий", "Александр Невский" и "Владимир Мономах". РПКСН "Князь Владимир" (головной крейсер проекта "Борей-А") должен быть сдан флоту в 2019 году.

"Рассматривается вариант дополнительного заказа еще двух атомных стратегических подводных лодок класса "Борей-А", чтобы довести общую численность группировки до десяти", – сказал собеседник агентства.

По словам источника "РИА Новости", в случае положительного решения, эти два РПКСН войдут в новую госпрограмму вооружений после 2027 года.