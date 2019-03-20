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20.03.2019
РИА Новости

На Урале российские военные провели тренировку с коллегами из трех стран

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Учения
Учения.
Источник изображения: © РИА Новости / Стрингер

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 мар – РИА Новости. Российские военнослужащие провели в Екатеринбурге совместную командно-штабную тренировку с коллегами из Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, сообщает во вторник пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

"В составе пунктов управления иностранные коллеги приняли участие в разрешении кризисной ситуации в Центрально-Азиатском регионе, получили опыт в совместном планировании и применении группировок войск в борьбе против условных бандформирований террористической направленности", – говорится в сообщении.

В совместной тренировке от российской стороны приняли участие управление военного округа, штабы второй и 41-й общевойсковой армии, соединения и части окружного подчинения – всего около двух тысяч военнослужащих.

Ранее командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин сообщал о планах проведения в 2019 году 78 совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки в рамках укрепления военного и военно-технического сотрудничества со странами Центрально-Азиатского региона.

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