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20.03.2019
Интерфакс-АВН

Порошенко: никто кроме государства не будет иметь монополию на применение силы

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Президент Украины Петр Порошенко и командующий Десантно-штурмовыми войсками ВС Украины Михаил Забродский во время тактических учений десантно-штурмовых войск в Житомирской области. 21 ноября 2018
Президент Украины Петр Порошенко и командующий Десантно-штурмовыми войсками ВС Украины Михаил Забродский во время тактических учений десантно-штурмовых войск в Житомирской области. 21 ноября 2018.
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Киев. 19 марта. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что никаких приватных армий на Украине нет, и не будет.

"Сегодня позиция президента Украины абсолютно четкая - в Украине нет, не было и не будет никаких частных армий", - заявил П.Порошенко в программе "Свобода слова" в эфире телеканала ICTV.

По словам президента, в 2014 году, когда "известные олигархи" пытались такие армии создать, были предприняты решительные действия, чтобы этого не допустить.

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Украина
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