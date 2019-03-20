Порошенко: никто кроме государства не будет иметь монополию на применение силы

Президент Украины Петр Порошенко и командующий Десантно-штурмовыми войсками ВС Украины Михаил Забродский во время тактических учений десантно-штурмовых войск в Житомирской области. 21 ноября 2018.

Киев. 19 марта. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что никаких приватных армий на Украине нет, и не будет.

"Сегодня позиция президента Украины абсолютно четкая - в Украине нет, не было и не будет никаких частных армий", - заявил П.Порошенко в программе "Свобода слова" в эфире телеканала ICTV.

По словам президента, в 2014 году, когда "известные олигархи" пытались такие армии создать, были предприняты решительные действия, чтобы этого не допустить.