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20.03.2019
ТАСС

Военнослужащие на юге России в ходе учений приступили к стрельбам из огнеметных систем

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РПО-А "Шмель"
Военнослужащий ВС РФ с РПО-А "Шмель".
Источник изображения: twower.livejournal.com

Всего в лагерном сборе принимают участие свыше 1,2 тыс. военнослужащих

ТАСС, 19 марта. Подразделения Южного военного округа приступили к стрельбам из реактивных пехотных огнеметов РПО "Шмель-М" и тяжелых огнеметных систем ТОС 1А "Солнцепек". Они проходят в рамках лагерного сбора войск радиационной, химической и биологической защиты в Волгоградской области, сообщила во вторник пресс-служба Южного военного округа.

"Огнеметчики отработают задачи развертывания и занятия огневых позиций, их инженерного оборудования и маскировки, разведку целей и управление огнем из реактивных пехотных огнеметов РПО "Шмель-М" и тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек", - говорится в сообщении.

Ранее военнослужащие подготовились к стрельбам на интерактивном учебно-тренировочном комплексе "Янычар", который "позволяет моделировать любые погодные условия, время года и суток, а также скорость перемещения целей" для подготовки огнеметчиков.

Всего в лагерном сборе принимают участие свыше 1,2 тыс. военнослужащих, более 500 единиц боевой и специальной техники.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Солнцепёк
Шмель-М
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Минoбороны РФ
Проекты
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