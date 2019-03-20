Военнослужащие на юге России в ходе учений приступили к стрельбам из огнеметных систем

Всего в лагерном сборе принимают участие свыше 1,2 тыс. военнослужащих

ТАСС, 19 марта. Подразделения Южного военного округа приступили к стрельбам из реактивных пехотных огнеметов РПО "Шмель-М" и тяжелых огнеметных систем ТОС 1А "Солнцепек". Они проходят в рамках лагерного сбора войск радиационной, химической и биологической защиты в Волгоградской области, сообщила во вторник пресс-служба Южного военного округа.

"Огнеметчики отработают задачи развертывания и занятия огневых позиций, их инженерного оборудования и маскировки, разведку целей и управление огнем из реактивных пехотных огнеметов РПО "Шмель-М" и тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек", - говорится в сообщении.

Ранее военнослужащие подготовились к стрельбам на интерактивном учебно-тренировочном комплексе "Янычар", который "позволяет моделировать любые погодные условия, время года и суток, а также скорость перемещения целей" для подготовки огнеметчиков.

Всего в лагерном сборе принимают участие свыше 1,2 тыс. военнослужащих, более 500 единиц боевой и специальной техники.