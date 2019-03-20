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20.03.2019
Интерфакс-АВН

Стратегические бомбардировщики ВВС США, способные нести ядерное оружие, провели полеты по периметру границ России с НАТО

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Бомбардировщик Boeing B-52H
Бомбардировщик Boeing B-52H.
Источник изображения: militaryparitet.com

Лондон. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Американские стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress, способные нести ядерные крылатые ракеты большой дальности и авиабомбы, в понедельник совершили полеты сразу вблизи северных, южных и западных рубежей европейской части России, а также у ее Дальнего Востока, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, переброшенные на минувшей неделе в Великобританию бомбардировщики, вылетевшие с авиабазы Фэрфорд в Великобритании, осуществили полеты на Севере в районе российских территорий в Баренцевом море, в том числе у Мурманской области, вблизи Калининградской и Ленинградской областей в регионе Балтики, а также морских границ России на Черном море. Кроме того, два "стратега" ВВС США B-52H Stratofortress, вылетевшие с американской авиабазы "Андерсен" на острове Гуам в Тихом океане, совершили пролеты вдоль побережья Камчатки.

Как сообщалось, на прошлой неделе ВВС США перебросили в Великобританию сразу шесть стратегических бомбардировщиков B-52H. В минувшие четверг и пятницу перед прибытием на авиабазу Фэрфорд бомбардировщики B-52H сразу после трансатлантического перелета с континентальной части США совершили подлеты к Калининградской области. По мнению наблюдателей, американские бомбардировщики фактически отрабатывали учебную задачу по нанесению удара по целям на российской территории на Балтике после вылета из США. В понедельник бомбардировщик B-52H с бортовым номером 60-0024, также совершив пролет в 150 км от морских границ Калининградской области, затем проследовал над Балтикой в воздушное пространство Эстонии, где в течение более полутора часов курсировал вблизи Ленинградской области.

Минобороны РФ сообщило, что в минувшую пятницу американский бомбардировщик B-52H улетел после обнаружения российскими средствами ПВО над Балтикой. При этом он не приближался к границе РФ ближе 150 км.

"Самолет не приближался к границам Российской Федерации ближе 150 км и совершил разворот в обратном направлении сразу после взятия его на сопровождение дежурными средствами российских ПВО", - говорилось в сообщении военного ведомства.

В Минобороны РФ отметили, что в минувшую пятницу B-52H ВВС США совершил пролет с включенным транспондером над нейтральными водами Балтийского моря параллельным курсом к территориальным водам Российской Федерации.

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