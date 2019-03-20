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20.03.2019
Вестник Мордовии

Новейшие Т-90М "Прорыв-3" первыми получат танкисты 90-й танковой дивизии

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Источник изображения: Фото: МО РФ

Первые Т-90М в 2019 году будут направлены в танковое соединение, размещенное в Челябинской и Свердловской областях. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Как рассказал командующий ЦВО генерал-полковник Александр Лапин на церемонии награждения победителей окружного этапа фестиваля прессы "Медиа-Ас", в этом году они получат "несколько единиц танков в прославленную 90-ю танковую дивизию".

Т-90М является комплексной модернизацией танка Т-90А. Значительно повышена огневая мощь, защищенность и командная управляемость.

Танк предназначен для ведения маневренных боевых действий против любого противника в составе танковых и мотострелковых подразделений.

Экипаж танка - 3 человека, боевая масса - 50 тонн, клиренс - 450 мм. Танк вооружен 125-мм ГПС, а также двумя пулеметами калибра 12,7 мм и 7,62 мм. Мощность двигателя составляет 1130 л.с., запас хода по шоссе с дополнительными бочками - 550 км.

Права на данный материал принадлежат Вестник Мордовии
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  • В новости упоминаются
Продукция
Т-90 "Владимир"
Компании
Минoбороны РФ
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