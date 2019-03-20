Рогозин: РФ может поддержать США в случае задержки хода испытаний пилотируемых кораблей

В Роскосмосе согласны с предложением NASA в будущем использовать "и американские, и российские корабли" для доставки смешанных международных экипажей на МКС

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Россия готова подстраховать американцев в случае задержки хода испытаний их пилотируемых кораблей. Об этом сообщил во вторник глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Мы готовы подстраховать американских партнёров в случае задержки хода испытаний их новых пилотируемых кораблей. Согласны с предложением @NASA в будущем использовать и американские (после их квалификации), и российские корабли для доставки смешанных международных экипажей на МКС. https://t.co/D3i28DKmSh - Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 18 March 2019

"Мы готовы подстраховать американских партнеров в случае задержки хода испытаний их новых пилотируемых кораблей. Согласны с предложением NASA в будущем использовать и американские (после их квалификации), и российские корабли для доставки смешанных международных экипажей на МКС", - написал он на своей странице в Twitter.