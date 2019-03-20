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20.03.2019
ТАСС

Рогозин: РФ может поддержать США в случае задержки хода испытаний пилотируемых кораблей

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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: © Сергей Савостьянов/ТАСС

В Роскосмосе согласны с предложением NASA в будущем использовать "и американские, и российские корабли" для доставки смешанных международных экипажей на МКС

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Россия готова подстраховать американцев в случае задержки хода испытаний их пилотируемых кораблей. Об этом сообщил во вторник глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.


"Мы готовы подстраховать американских партнеров в случае задержки хода испытаний их новых пилотируемых кораблей. Согласны с предложением NASA в будущем использовать и американские (после их квалификации), и российские корабли для доставки смешанных международных экипажей на МКС", - написал он на своей странице в Twitter.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Рогозин Дмитрий
Проекты
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