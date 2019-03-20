Рогозин: РФ может поддержать США в случае задержки хода испытаний пилотируемых кораблей
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: © Сергей Савостьянов/ТАСС
В Роскосмосе согласны с предложением NASA в будущем использовать "и американские, и российские корабли" для доставки смешанных международных экипажей на МКС
МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Россия готова подстраховать американцев в случае задержки хода испытаний их пилотируемых кораблей. Об этом сообщил во вторник глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Мы готовы подстраховать американских партнёров в случае задержки хода испытаний их новых пилотируемых кораблей. Согласны с предложением @NASA в будущем использовать и американские (после их квалификации), и российские корабли для доставки смешанных международных экипажей на МКС. https://t.co/D3i28DKmSh
- Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 18 March 2019
"Мы готовы подстраховать американских партнеров в случае задержки хода испытаний их новых пилотируемых кораблей. Согласны с предложением NASA в будущем использовать и американские (после их квалификации), и российские корабли для доставки смешанных международных экипажей на МКС", - написал он на своей странице в Twitter.
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