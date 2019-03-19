В Крым перебросили Ту-22М3 в ответ на американскую ПРО в Румынии

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности и бывший командующий ВВС России Виктор Бондарев прокомментировал размещение в Крыму дальних бомбардировщиков Ту-22М3.

Он отметил, что размещение американских средств ПРО в Румынии стало серьезным вызовом, в ответ на который Минобороны решило дислоцировать на крымской авиабазе в Гвардейском, эскадрильи дальних бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3.

"Этот шаг кардинально изменил баланс сил в регионе", — сказал Бондарев журналистам.

Сенатор подчеркнул, что развернутые в Крыму бомбардировщики будут модернизированы в течение нескольких лет, это даст возможность поражения систем ПВО и ПРО "в любой точке Европы".

"Радиус боевого действия Ту-22М3, дальность крылатых ракет на его борту позволяют нести боезаряд в любую точку Европы, тем самым поражая любой объект вражеских систем ПРО и ПВО, а с учетом его модернизации в течение нескольких следующих лет до уровня М3М и оснащения новыми типами авиационных средств поражения сделает его универсальным средством для ударов по всем типам целей на удалении в тысячи километров". Виктор Бондарев

Помимо, бомбардировщиков, авиапарк здесь представлен истребителями МиГ-29 и Су-27, добавил он.

Бондарев сообщил, что теперь в Крыму базируется сильная группировка войск, которая постоянно укрепляется. Так, на полуострове развернуты ЗРК С-300 и С-400, "Бук-М2", "Панцирь-С1", ОТРК "Искандер" двух модификаций.

"Системы ПРО и ПВО способны надежно прикрывать атаки с воздуха. Также здесь находятся противокорабельные береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион", оснащенные суперсовременными, в том числе гиперзвуковыми ракетами, подлодки "Новосибирск" и "Ростов-на-Дону", — сказал сенатор.

Он отметил, что при развитии военного потенциала региона упор делается и на строительстве береговых оборонительных сооружений.

Действия США — элемент дестабилизации

В мае 2016 года в румынской коммуне Девеселу заработала американская наземная стационарная часть комплекса Aegis Ashore, приспособленная для пуска не только противоракет, но и ударных крылатых ракет большой дальности.

Москва считает наращивание военного присутствия США у границ России угрозой и явным элементом дестабилизации обстановки в мире.

Так, 15 января этого года секретарь Совбеза Николай Патрушев в интервью РГ заявил, что в 2019 году в Латвии, Литве, Эстонии и Польше продолжится размещение четырех многонациональных батальонных тактических групп для "сдерживания" России. Также продолжится усиление европейского сегмента противоракетной обороны США.

"Ввод в строй противоракетного комплекса в Польше в дополнение к уже функционирующему в Румынии ожидается к 2020 году", — рассказал секретарь Совбеза.