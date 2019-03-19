В Крым перебросили Ту-22М3 в ответ на американскую ПРО в Румынии
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности и бывший командующий ВВС России Виктор Бондарев прокомментировал размещение в Крыму дальних бомбардировщиков Ту-22М3.
Он отметил, что размещение американских средств ПРО в Румынии стало серьезным вызовом, в ответ на который Минобороны решило дислоцировать на крымской авиабазе в Гвардейском, эскадрильи дальних бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3.
"Этот шаг кардинально изменил баланс сил в регионе", — сказал Бондарев журналистам.
Сенатор подчеркнул, что развернутые в Крыму бомбардировщики будут модернизированы в течение нескольких лет, это даст возможность поражения систем ПВО и ПРО "в любой точке Европы".
Виктор Бондарев
Помимо, бомбардировщиков, авиапарк здесь представлен истребителями МиГ-29 и Су-27, добавил он.
Бондарев сообщил, что теперь в Крыму базируется сильная группировка войск, которая постоянно укрепляется. Так, на полуострове развернуты ЗРК С-300 и С-400, "Бук-М2", "Панцирь-С1", ОТРК "Искандер" двух модификаций.
"Системы ПРО и ПВО способны надежно прикрывать атаки с воздуха. Также здесь находятся противокорабельные береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион", оснащенные суперсовременными, в том числе гиперзвуковыми ракетами, подлодки "Новосибирск" и "Ростов-на-Дону", — сказал сенатор.
Он отметил, что при развитии военного потенциала региона упор делается и на строительстве береговых оборонительных сооружений.
Действия США — элемент дестабилизации
В мае 2016 года в румынской коммуне Девеселу заработала американская наземная стационарная часть комплекса Aegis Ashore, приспособленная для пуска не только противоракет, но и ударных крылатых ракет большой дальности.
Москва считает наращивание военного присутствия США у границ России угрозой и явным элементом дестабилизации обстановки в мире.
Так, 15 января этого года секретарь Совбеза Николай Патрушев в интервью РГ заявил, что в 2019 году в Латвии, Литве, Эстонии и Польше продолжится размещение четырех многонациональных батальонных тактических групп для "сдерживания" России. Также продолжится усиление европейского сегмента противоракетной обороны США.
"Ввод в строй противоракетного комплекса в Польше в дополнение к уже функционирующему в Румынии ожидается к 2020 году", — рассказал секретарь Совбеза.
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